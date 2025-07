Wiggins: “El ambiente en el pabellón fue brutal”

Demajeo Wiggins, uno de los dos recientes fichajes el Hiopos Lleida, destacó la buena acogida que le han dispensado y el gran ambiente que pudo vivir en su estreno el pasado sábado ante el Breogán, aportando 5 puntos y 4 rebotes en 10 minutos de juego. “Fue increíble. Llamé a mi familia después del partido, que lo habían estado viendo. Esto te da energía, adrenalina, el ambiente en el pabellón fue brutal y ya tengo ganas de que llegue el siguiente partido”, señaló el pívot de Ohio, que reconoció que no dudó lo más mínimo cuando le llegó la propuesta del Hiopos. “Fue una decisión mutua. Obviamente el entrenador vio potencial en mí y poder jugar en la ACB y en un equipo que está haciéndolo muy bien era ir por el buen camino. Fue una decisión fácil”, dijo.

Preguntado sobre lo que puede aportar al equipo comentó que solo piensa en “trabajar duro, transmitiendo energía y rebotes. Aún estoy aprendiendo día a día y quiero dar lo mejor de mí en este gran equipo”, señaló, al tiempo que reiteró que “estoy muy emocionado y agradecido de estar aquí, por tener esta oportunidad y también listo para trabajar, mejorar y ayudar al equipo”.

Por su parte, Joaquín Prado, director deportivo del club, valoró muy positivamente la llegada de Wiggins y su adaptación. “Su actitud está siendo buenísima y su adaptación mejor de lo esperado. Estamos ante un jugador muy de equipo, que se lo ha currado mucho para llegar hasta aquí. Nos surgió la oportunidad y no lo dudamos”, indicó Prado, que destacó entre sus cualidades “la buena capacidad reboteadora y defensiva, y su facilidad para correr el campo”, además de destacar que “viene a sumar desde ya, como lo demostró el otro día”, aseveró. Prado no prevé ningún movimiento más en la plantilla en las ocho jornadas que quedan, pero tampoco lo descartó, sobre todo si algún jugador que no está gozando de minutos, como Van der Vuurst o Hamilton, busquen una salida.

El Hiopos, que no juega este fin de semana al haberse aplazado su partido, disputa hoy un amistoso ante el Zaragoza, que también descansa al tener su pabellón ocupado por la Final Four de la Euroliga femenina.