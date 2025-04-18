El Mollerussa cae en Manresa y vuelve a mirar de reojo el descenso

El Mollerussa se ha quedado sin puntuar en su visita al Manresa y ha dejado escapar una gran oportunidad para dejar muy encauzada la permanencia a Tercera RFEF. El conjunto del Pla d'Urgell se ha adelantado sólo empezar el partido, pero el equipo local ha remontado el marcador antes de llegar al descanso y se ha llevado la victoria a pesar de los esfuerzos del Mollerussa.

Ahora, el equipo que dirige Kiku Parcerisas baja a la decimocuarta posición de la tabla y, aunque mantiene los seis puntos de margen sobre el descenso directo, que marca el Vilassar de Mar, sólo queda uno por encima del cuarto por la cola, el San Cristóbal, en que también perdería la categoría por los descensos no compensados de Segunda RFEF si no sube ningún equipo catalán del grupo V de Tercera al play-off de ascenso.

La mañana ha empezado bien por los del Pla d'Urgell, ya que en el minuto 2 Roger Coll ha avanzado en el Mollerussa (0-1). Un gol que ha tenido una dedicatoria especial cabe al máximo goleador del equipo, Jofre Graells, que se lesionó, aparentemente de gravedad, en el anterior partido en Mollerussa.

La ventaja para los de Kiku Parcerisas ha durado poco más de 20 minutos, porque pasado el ecuador de la primera mitad Xavier Samper ha igualado el marcador para los del Bages (1-1), que han completado el remontamiento en el minuto 38 mediante un penalti, convertido por Nil Garrido (2-1).

El Mollerussa lo ha intentado durante toda la segunda mitad, especiament con una clara ocasión de Miquel Graells a falta de un cuarto de hora. Además, ha protestado unas posibles manos en el área del Manresa en el minuto 85, que podrían haber supuesto un penal a su favor pero que el árbitro no ha señalado, llegando al final del partido sin más movimientos al marcador.