Gerard Encuentra: “Aún no me veo salvado”

Pese a no jugar esta pasada jornada, al ser aplazado su partido ante el Gran Canaria por el compromiso europeo de los isleños, la situación en la Liga no ha cambiado, ya que el Granada perdió su encuentro y la zona de descenso continúa estando a 4 victorias más el average, aunque ahora con solo siete jornadas por delante para los nazaríes, que lo tendrían que ganar casi todo y el Hiopos Lleida perderlo todo para aspirar a la salvación. Pese a ello, Gerard Encuentra no da nada por hecho. “Aún no me veo salvado, y dudo que algún entrenador lo diga”, dijo, para añadir: “creo que los técnicos somos más cautos o más miedosos. Aquí solo pensamos en el Valencia y en nada más, ni en que estamos salvados o no, solo en cómo parar al rival y que el día a día nos vaya marcando los objetivos”.

El técnico leridano confía en que el obligado parón que han tenido no altere la buena dinámica en la que había entrado el equipo, que ha sido capaz de ganar cuatro de los últimos cinco partidos, la misma racha que lleva el Barça y que solo superan el Real Madrid, Tenerife y el propio Valencia. “Si ganamos, el parón habrá sido bueno y si perdemos, no, nunca se sabe. La verdad es que el equipo está en una buena dinámica de juego y de resultados. La semana pasada hicimos un partido de entrenamiento con el Zaragoza que también nos sirvió para no perder el ritmo de competición, pero está claro que lo quieres cuando estás bien es no parar de jugar, así que veremos cómo reaccionamos a este parón”, dijo.

Sobre su rival valencianista, que ha ganado seis de los últimos siete compromisos ligueros, el último ante el Unicaja, destacó su potencial. “Me gustaría saber en cuántos partidos ha pasado de los 100 puntos. Es el equipo que tiene mejor eficiencia ofensiva de la Liga, el que anota más y el que más rebotes ofensivos captura, por eso está donde está. Estamos hablando de grandes jugadores, con una idea de juego muy marcada, y el objetivo no es solo no intentar que no metan puntos, hay otras muchas cosas a tener en cuenta. Tienen una calidad ofensiva, defensiva y física superior a la nuestra, y tendremos que estar muy bien, aunque sabemos que aquí en casa jugamos con mucha energía y espero que con ella seamos capaces de frenar el potencial del rival”, declaró.

En cuanto a los últimos refuerzos, Mikel Sanz y Wiggins, destacó que “se han adaptado muy rápido a lo que les pedimos, con una predisposición muy buena. Este parón nos ha servido para enseñarles cosas y aún tienen que aprender otras, pero en general parece que llevan toda la temporada cuando hace menos de dos semanas”.

Malestar por el nuevo cambio de fecha del partido del Gran Canaria

El Hiopos Lleida emitió ayer un comunicado mostrando su malestar por el nuevo cambio que ha sufrido el partido que debe disputar en la pista del Gran Canaria, que se ha variado por tercera vez y finalmente se disputará el 14 de mayo a las 21.00 (hora peninsular).

Inicialmente el partido se debía haber jugado el pasado sábado, pero se aplazó porque el cuadro canario disputaba la final de la EuroCup. Primero se pasó al domingo 13, pero el Gran Canaria pidió posponerlo y la opción que se planteó fue el 23 de abril, fecha que quedó descartada al estar ocupado el pabellón, según explica el Hiopos en el comunicado. Finalmente se fijó para el día 30 a las 21.30 y el club se apresuró a cambiar las reservas de los vuelos, pero la sorpresa fue que, hace poco, la ACB comunicó sin previo aviso que el partido se pasaba al 14 de mayo porque el pabellón está ocupado ese día por un concierto, desoyendo la negativa del Hiopos.