El Lleida, en cuadro para visitar al Torrent

Al Lleida CF se le siguen acumulando los problemas. A los impagos, que provocan que “el día a día sea muy difícil”, en palabras del técnico azul, Iñigo Idiakez, se le suma una lista de al menos seis bajas para el partido de mañana en Torrent, especialmente focalizadas en la defensa. De hecho, el entrenador, que no estará en el banquillo de Torrent por sanción, reconoció que “no tenemos centrales”, ya que el único jugador disponible en dicha posición es Operé, además de Òscar Rubio y Cortijo en los laterales.

“El equipo está en cuadro y estamos muy preocupados por esto. Espero que el domingo no lo esté tanto y podamos sacar un equipo en condiciones, con jugadores en todas las posiciones, que ahora no los tenemos. La situación es la que es y la gente cae lesionada, es normal. Pero ahora tenemos 13 jugadores e iremos a competir”, explicó Idiakez, a sabiendas de que no contará con Mario Domingo e Iker Garcia, por sanción, y tiene lesionados a Solbes, Campins, Neyder Lozano y Quadri.

Sobre estos cuatro reconoció que “estoy rezando para que alguno de ellos llegue” y admitió que “completaremos la convocatoria con juveniles si es necesario, pero esta no es la situación para sacarlos a jugar. Hay que hacerlo poco a poco”.

Con el equipo undécimo, a cinco puntos del play off que marca el propio Torrent y con la necesidad de sumar un punto en las últimas tres jornadas para atar definitivamente la salvación, aclaró que “no dejo que el equipo se deje llevar, porque aún hay cosas a las que agarrarnos”, pero reconoció que “sabemos que el equipo tiene dificultades para lo básico y llevamos el ánimo como podemos”.

No obstante, el vasco destacó que “al equipo le está ayudando mucho el buen papel de los últimos partidos y la comunión con la gente, que es clave. Si en esta situación encima no tenemos a nuestra afición, hubiese sido imposible sacarlo adelante”.

Sobre el Torrent, que marca los puestos de play off con 49 puntos, el técnico azul dijo que “es un equipo que tiene la flecha para arriba, con jugadores muy físicos y que controla los duelos”. “Sabemos que será un partido muy duro y diferente a los últimos, por los jugadores que tenemos y porque se puede jugar mucho menos en su campo. Pero tenemos esperanza de que la mejora de las últimas semanas se vea reflejada”, concluyó.