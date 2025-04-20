Derrota en el cierre liguero

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ vitoria ❘ El Cadí La Seu cerró la temporada en la Liga Femenina con una derrota por 85-68 frente al Araski, en un partido donde las del Alt Urgell jugaban sin presión al tener ya los deberes hechos, mientras que las vitorianas necesitaban imperiosamente la victoria para asegurar su continuidad en la máxima categoría del baloncesto femenino español.

Las jugadoras urgelenses comenzaron dominando el marcador en los primeros compases, pero las locales, empujadas por su afición en el Polideportivo Mendizorrotza, consiguieron cerrar el primer cuarto por delante (21-17). Aunque Júlia Soler logró situar brevemente a las de Isaac Fernández en ventaja durante el segundo periodo (25-26), las vascas aceleraron su ritmo de juego para llegar al descanso con una cómoda renta de nueve puntos (47-38).

Durante la segunda mitad, el conjunto dirigido por Made Urieta fue ampliando progresivamente su ventaja. El tercer cuarto terminó con un 64-51 favorable a las locales, que afrontaron los últimos diez minutos con relativa tranquilidad.

Con ventajas de 15, 16 y hasta 17 puntos, las locales nunca vieron peligrar el triunfo ni tan siquiera que hubiera una tímida reacción de un Cadí que ya había cumplido con su objetivo de la permanencia y, por tanto, no tenía la necesidad de emplearse a fondo. La gran figura del encuentro fue Marta Hermida, quien deslumbró con 29 puntos y lideró el triunfo del Araski.

Cabe recordar que después de asegurar la permanencia esta temporada 2024-2025, el Cadí La Seu acumula 18 temporadas consecutivas en la Liga Femenina, logro que lo convierte en uno de los clubes con mayor continuidad en la élite del baloncesto femenino español, solo superado por el Perfumerías Avenida en cuanto a permanencia ininterrumpida. En total, el club ha disputado 22 temporadas en la máxima categoría, aunque no todas de forma consecutiva. Las 18 últimas han sido seguidas.

El equipo que acompaña en el descenso al Ardoi será el Celta, mientras que los emparejamientos de los play offs quedan así: Spar Girona-Baxi Ferrol, Valencia-Joventut, Perfumerías-Estudiantes, y Casademont Zaragoza-Hozono Global Jairis.