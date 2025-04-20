Un Lleida muy debilitado se mide a un duro Torrent

El Lleida CF afronta hoy (12.00/Lleida En Joc) un reto de mucha dificultad en Torrent, porque se mide a un rival que se juega estar en el play off y lo hace muy corto de efectivos, especialmente en la línea defensiva y también en el centro del campo.

Con Neyder Lozano, Campins, Solbes y Quadri lesionados y casi descartados para el duelo, el Lleida también suma las bajas por sanción de Mario Domingo e Iker Garcia, lo que provoca que los únicos denfensas disponibles para Iñigo Idiakez sean los laterales Òscar Rubio y Cortijo y Operé como central. Además, el único mediocentro que podrá disputar el partido al cien por cien será Adri Lledó. Por ello, el técnico vasco se verá obligado a reinventar el once inicial, con muchos jugadores de perfil ofensivo y casi sin recambios, ya que solo cuenta con 14 jugadores del primer equipo disponibles.

Pese a las dificultades, que se suman a la complicada situación que vive la plantilla por los impagos, el conjunto azul aspira a sacar un buen resultado que le permita sellar definitivamente la permanencia e incluso afrontar las dos últimas jornadas con esperanzas de alcanzar la promoción, que marca el propio Torrent con 49 puntos, cinco más que el Lleida, que es undécimo.

De hecho, el conjunto azul certificaría la permanencia con un punto, porque aunque saca cuatro al Olot –el equipo que ocupa el puesto de play out–, aseguraría que el resto de decimoterceros no puedan alcanzar la cifra de puntos del Lleida y, por lo tanto, quedara exento de disputar el play out en caso de terminar sexto por la cola.

Idiakez, en rueda de prensa, destacó una semana más que “tenemos muchas dificultades en el día a día” por la situación de impagos que vive la plantilla, pero dejó claro que “no dejo que el equipo se deje llevar y tenemos la ilusión de competir bien”.

No obstante, reconoció la dificultad de visitar al Torrent, un equipo que va “con la flecha para arriba”, ya que es el segundo equipo con más puntos en la segunda vuelta, con 28 de 42 posibles, lo que le ha permitido pasar de estar luchando por evitar el descenso en Navidades a competir por el play off, justo después de cambiar de entrenador, con la llegada de Xavi Giménez al banquillo.

El Europa, más cerca del ascenso tras golear al Alzira (4-0)

El Europa superó ayer al Alzira (4-0) y se reafirma en el liderato del grupo. Tras el empate del Atlético Baleares ante el Andratx (2-2), su único competidor por la primera plaza, de ascenso directo, es el Sant Andreu, que está a seis puntos antes de jugar hoy ante el Badalona Futur (18.00).