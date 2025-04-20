Verstappen firma una brillante ‘pole’ en Yeda

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Max Verstappen (Red Bull) se hizo ayer con la pole del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1, con una espectacular Q3 marcada por un accidente de Lando Norris (McLaren), mientras que Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) saldrán sexto y decimotercero.

El cuatro veces campeón del mundo dio un recital en el trazado nocturno de Yeda para lograr la segunda pole de la temporada tras la que logró en Suzuka y volver a la carga en la quinta cita del Mundial.

A pesar del favoritismo de los McLaren, viendo los libres y sobre todo la FP3 de ayer, el neerlandés aprovechó el accidente de Norris –relegado a la décima posición– y fulminó en la pista por una centésima al otro monoplaza papaya de Oscar Piastri, segundo. George Russell (Mercedes) saldrá tercero.