Cinco medallas en el Estatal

Los leridanos Roc Escobar (Speed Republik), Víctor Garcia (Speed Republik), Alan Arilla (EC Isaac Gálvez) y Oleguer Curià (PC Baix Ebre), formando parte de los 22 corredores convocados por la selección catalana, lograron en total cinco medallas en los Campeonatos de España de pista en categorías cadete y júnior, que se disputaron desde el jueves hasta el domingo en el velódromo Illes Balears de Palma de Mallorca. Así, Víctor Garcia, en categoría cadete, se alzó con la medalla de oro en velocidad por equipos, además de obtener un notable cuarto puesto en keirin y un quinto lugar en velocidad individual.

En la categoría júnior, Oleguer Curià logró el tercer puesto tanto en velocidad por equipos como en persecución por equipos, completando su participación con un octavo puesto en keirin y décimo en velocidad individual. Por su parte, Roc Escobar, competidor cadete, se hizo con la medalla de bronce en persecución por equipos, un cuarto puesto en persecución individual y séptimo en la modalidad de puntuación.

El júnior Alan Arilla completó la destacada actuación de la representación leridana con un tercer puesto en velocidad por equipos, noveno en keirin y octavo en velocidad individual. Estos resultados demuestran el buen momento que atraviesa la cantera del ciclismo en pista leridano, con notables actuaciones en las diversas modalidades disputadas.

Entre los técnicos de la selección catalana también figuraba el leridano Sergi Escobar, doble bronce olímpico.