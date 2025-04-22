El Barça quiere dar otro paso para ganar la Liga

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barcelona recibe hoy al Mallorca en el Estadi Lluís Companys (21.30), en la jornada 33 de Liga, un partido en el que los azulgranas buscan tres puntos que mantengan las distancias con el Real Madrid en la lucha por el campeonato sólo cuatro días antes de jugarse ante los blancos el segundo título de la temporada en la final de la Copa del Rey en La Cartuja de Sevilla, tras ganar en otro Clásico el trofeo de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Con la importante baja de Lewandowski y también la ya conocida de Balde, el Barça buscará ante el cuadro balear mantenerse firme en su pulso por el título de Liga y de paso recuperar la frescura en el juego perdida en los últimos partidos. Los azulgranas, que han sumado 35 de 39 puntos en la competición doméstica en lo que llevamos de 2025 –11 victorias y dos empates–, siguen manteniendo el colchón de cuatro puntos de distancia con el Real Madrid tras la remontada vivida el pasado sábado ante el Celta gracias a un gol de penalti en el tiempo de descuento de Raphinha.

Los pupilos de Hansi Flick arrancan una semana en la que podrían encarrilar aun más el título de Liga y acabarla con el título de la Copa del Rey, en una final que arbitrará el vasco Ricardo de Burgos Bengoechea, según publicó ayer la RFEF. Pero para ello, el Barça necesitará mejorar las prestaciones mostradas en los últimos partidos, en los que los azulgranas han acusado un bajón en su juego fruto del cansacio acumulado por el gran número de partidos.

Desde la vuelta del último parón de selecciones, el Barcelona ha jugado ocho partidos en 23 días, a los que se sumarán otros cinco en los próximos 14 –Mallorca y Valladolid en Liga, la final de Copa ante el Real Madrid y las semifinales de Champions frente al Inter de Milán–.

El entrenador azulgrana, Hansi Flick, tiene claro que deberán “luchar hasta el final” para conquistar el título de Liga y aunque el objetivo es “no ceder ningún punto hasta final de temporada”, no olvida el sufrimiento ante el Celta, el cual espera que “haya sido un toque de atención para corregir y mejorar todas las cosas” que necesitan para sus objetivos.

Por ello, insistió en que “todavía queda mucho” en su pelea liguera con el Madrid. “El camino es largo hasta final de temporada, y el Real Madrid es un equipo fantástico, y obviamente van a intentar también alcanzar sus objetivos”, puntualizó.

En este sentido, no cree que vaya a afectar de un modo u otro la final entre ambos equipos de la Copa del Rey de este sábado porque “son dos competiciones distintas”. “Esperamos poder demostrar lo buenos que somos contra el Real Madrid, pero tras este partido quedarán otros, en Champions y en Liga”, consideró. Además, reconoció que puede “entender” que sus futbolistas puedan no estar “contentos” o “insatisfechos” cuando son cambiados o no juegan, pero dejó claro que “no puedo entender la reacción (que tuvieron ante el Celta jugadores como Ansu Fati o Héctor Fort, porque para mí es una situación que uno tiene que aceptar”.

El club solicita a LaLiga adelantar el Valladolid-Barça

El Barcelona envió ayer un escrito a LaLiga en el que vuelve a solicitar que adelante el horario del partido de la jornada 34 contra el Valladolid programado para el sábado 3 de mayo, a las 21:00 horas. Propone que se juege a las 14.00, 16.15 o 18.30, para así tener más tiempo para preparar la vuelta de semis de la Champions ante el Inter.

Lamine Yamal, premio Laureus a la Mejor Revelación

El azulgrana Lamine Yamal ganó ayer el premio Laureus a la Mejor Revelación, en una gala en la que también eran candidatos a diferentes galardones el Barcelona Femení, Aitana Bonmatí y Marc Márquez. Lamine no asistió y lo agradeció en un vídeo. Como Mejores Deportistas fueron distinguidos el atleta Mondo Duplantis y la gimnasta Simon Biles, que dejó sin premio a Bonmatí, mientras que como Mejor Regreso fue premiada la también gimnasta Rebeca Andrade, que ganó 4 medallas en París 2024, desbancando a Márquez. El premio al Mejor Equipo fue para el Real Madrid, por delante del Barça Femení y Rafa Nadal recibió el premio Icono de los Laureus, por su brillante carrera.

Rosell y Bartomeu, citados a declarar el 18 de septiembre

La jueza que instruye el Caso Negreira, Alejandra Gil, ha fijado una nueva fecha para que los expresidentes del Barça Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, además de otros de los exdirigentes del club, declaren como investigados el 18 de septiembre, después de aplazar sus declaraciones previstas para el mes de junio.