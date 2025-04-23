FÚTBOL
Andrés Iniesta habla de sus tiempos “oscuros” en un libro
El exfutbolista Andrés Iniesta se desnuda a nivel emocional en el libro ‘La mente también juega’, que presentó ayer y que, escrito por el propio Iniesta y con la edición a cargo del periodista Marcos López, da pautas para poder salir de tiempos “oscuros”. “Estamos aquí porque hubo un día que sentí, después de un tiempo, que no podía seguir así”, explicó. Añadiendo que en ‘La jugada de mi vida’ “hablamos de ese periodo entre 2009 y algo más que fue oscuro”, insistió.