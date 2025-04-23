Marc Márquez: “Ojalá me juegue al final el título con mi hermano”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El líder del Mundial de MotoGP, el leridano Marc Márquez (Ducati), manifestó ayer que “ojalá” al final de la temporada se esté disputando el campeonato con su hermano, Alex. Tener a su hermano segundo en la clasificación del campeonato, entre los pilotos a batir, supone para Marc “un orgullo, porque siempre he estado muy orgulloso de Àlex, de cómo ha sabido gestionar las cosas todos estos años y también ahora, que lo está demostrando.

Las comparaciones son odiosas y, preguntarle en todas las entrevistas por su hermano Marc, podría hacer explotar a cualquiera. Sin embargo, al contrario, él siempre lo ha llevado de una manera muy natural, intentando sumar, y los dos nos hemos ayudado mutuamente. Luego, en lo técnico, cada uno tiene su equipo y sus estrategias, su manera de ver las cosas, pero en lo deportivo nos estamos ayudando. Lo hemos hecho durante toda nuestra carrera deportiva y ahora también, aunque soy consciente de que, a final de temporada, igual me estoy jugando el título con él”, indicó el mayor de los Márquez.

En la presentación de una campaña de Estrella Galicia 0’0, uno de sus patrocinadores, en Madrid, Marc subrayó la importancia del momento que vive después del calvario de caídas y lesiones que comenzó en 2020. “No son los 32 tacos, sino los momentos que he pasado de lesiones los que me hacen valorar el momento que estoy viviendo junto a mi hermano”, indicó el piloto catalán, que agregó que en un gran premio apenas ve a Àlex pero que luego se “ayudan deportivamente” en casa.

“Personalmente, por todo lo que he pasado, no me siento obligado a ganar. No me siento en deuda conmigo mismo”, dijo Márquez. Destacó asimismo la importancia del entorno a la hora de llegar a un nuevo equipo como ha sido su caso esta temporada al oficial de Ducati y, en este sentido, “la aprobación” por parte de su familia y de su hermano.