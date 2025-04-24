Campaña contra la violencia de género en el Mutua Madrid

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Fundación Mutua Madrileña lanzó ayer una nueva iniciativa para sensibilizar a la población contra la violencia de género, protagonizada por los mejores tenistas de la ATP y la WTA, entre ellos Paula Badosa y Daniil Medvédev.

Por otra parte, en la jornada de ayer del Mutua Madrid Open solo pasó de ronda un español, Roberto Bautista venciendo a Jaume Munar en tres sets. También cayeron eliminados Carlota Martínez, Pablo Carreño y Pablo Martínez.