Pogacar amplía su leyenda y gana su segunda Flecha Valona

El ciclista esloveno cruza en solitario la meta. - EFE

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) justificó su condición de favorito con su segunda victoria en la Flecha Valona, en solitario, como rey único del Muro de Huy. Tras una jornada de control, sin movimiento entre los favoritos, el triple ganador del Tour se guardó la carta ganadora hasta que faltaban 450 metros para la cima de Huy. Reeditó el triunfo de 2023 y, a sus 26 años, el genio de Komenda puso en su palmarés la victoria número 94 y la sexta de la temporada.

La segunda plaza se la adjudicó el francés Kevin Vauquelin (Arkea) y la tercera el británico Tom Pidcock, a 10 y 12 segundos, respectivamente.

