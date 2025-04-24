Rialp acogerá por quinto año el campus de Guardiola

Pep Guardiola regresará con su campus de verano a Rialp por quinto año consecutivo. Y lo hará, como en las anteriores ediciones, con todas sus plazas cubiertas. El Pep Summer Camp tendrá lugar en esta localidad del Pallars Sobirà entre el 29 de junio y el 19 de julio y reunirá a más de 650 niños y niñas de entre 6 y 16 años. El entrenador del Manchester City y leyenda del FC Barcelona tiene previsto, como en las anteriores ediciones de este evento, visitar Rialp durante un fin de semana.

“El Pep Summer Camp vuelve a Rialp”, confirmaba ayer Jordi Altieri, teniente de alcalde en el consistorio pallarés y presidente del FC Rialp. “Hubo alguna duda por el cambio de propiedad del hotel Condes del Pallars, pero finalmente se solucionó todo y Guardiola volverá este próximo verano”, añade Altieri, que considera “un gran éxito” que el técnico siga mostrando su confianza en Rialp para organizar esta actividad.

Destaca también que, como en las anteriores ediciones, “hay un número de plazas reservado para niños y niñas de Rialp y del territorio” y añade que “un mes y medio antes de que empiece el campus empezaremos los trabajos en el césped natural cal del campo de fútbol para que esté en las mejores condiciones posibles”.

Jordi Altieri explicó que desde el FC Rialp se hará un reconocimiento a Pep Guardiola “por su apoyo a nuestro proyecto del Tercer Tiempo, que esta temporada, la segunda en la que llevamos a cabo esta iniciativa, ha sido distinguida por la Federación Catalana de Fútbol (FCF)”. Por segunda temporada, el club del Pallars Sobirà organiza una actividad para fomentar el fair play y, en cada partido, regala una bufanda del club al equipo rival y, al finalizar el partido, invita a una merienda a jugadores, técnicos y directivos del equipo visitante. Por este motivo, el Rialp fue finalista en la octava edición de los Premis Solidaris que organiza la FCF y cuya gala se celebró el pasado mes de febrero. Guardiola, en su visita del año pasado, apadrinó a la mascota del club, un ‘padrí’ que evoca al ‘avi’ del Barça. “Esta temporada cuando jugamos en Agramunt nos regalaron una bolsa con turrones. A ver si logramos que esto se exitenda”, añade Altieri.