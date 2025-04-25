Aspros reúne a 74 personas en una jornada inclusiva

Publicado por MARTÍN SLAFER Creado: Actualizado:

El pádel se sumó ayer a la lucha por la inclusividad deportiva de personas con discapacidad intelectual. Aspros, fundación que desde 1962 trabaja para conseguir la inclusión y la igualdad de oportunidades de todas las personas, organizó en el CT Urgell, con apoyo de la FCP, una jornada ocupacional de la Federació Allem, una cita deportiva que, en esta ocasión, se centró en el pádel.

El encuentro combinó un torneo con diferentes estaciones de iniciación adaptadas a todos los niveles y reunió a 74 participantes y monitores de diferentes entidades para personas con discapacidad intelectual de Lleida. La actividad contó con la colaboración de clubes, federaciones y alumnado voluntario del instituto Joan Oró. Esta iniciativa reafirma el necesario compromiso con el deporte inclusivo y la visibilización de las capacidades de todas las personas.

La coordinadora de actividades físicas de Aspros, Anna Fillat, explicó que “es una oportunidad para que las personas con discapacidad intelectual conozcan el pádel, es un nuevo deporte que ellos podrán practicar”. Añadió que “esta jornada no se trata solo de jugar partidos, es especialmente una iniciación para familiarizarse con la práctica de esta disciplina. El pádel es un deporte que puede practicar todo el mundo”, concluyó Fillat.