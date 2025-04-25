Avisan de cortes de tráfico en Lleida este domingo por la Cursa Balàfia

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La 43.ª carrera popular de Balàfia-Bonaventura Baldomà Rius provocará cortes y desvíos de tráfico en varias calles de Lleida este domingo 27 de abril. El acontecimiento deportivo, que empezará a las 10 horas, afectará principalmente a la zona del barrio de Balàfia, donde la Guardia Urbana ha establecido un dispositivo especial para garantizar tanto la seguridad de los participantes como la movilidad de los vecinos.

Esta fiesta atlética combina, de manera simultánea, una carrera de 10 kilómetros, otra de 5 kilómetros más popular, y una caminata saludable también de 5 kilómetros organizada por Dona Balàfia Associació. Además, se han programado carreras infantiles y una de carácter inclusivo de 300 metros con alumnado de la Llar de Sant Josep. Todo el recorrido transcurre íntegramente por el barrio, con salida y llegada a la calle Penedès, ante el Centre Cívic.

Horarios y actividades programadas

La jornada empezará a las 9.55 horas con un parlamento de homenaje a Bonaventura Baldomà. A las 10 horas se dará la salida a las carreras de 10 km, 5 km y la caminata. El cierre de la prueba está previsto para las 11.25 horas, y posteriormente, a las 11.30 horas, tendrá lugar la carrera inclusiva. A las 11.35 horas se entregarán los trofeos, y a las 12 horas empezarán las carreras infantiles para las diferentes categorías.

El recorrido de la Cursa Balàfia que se celebra este domingo 27 de abril.Ayuntamiento de Lleida

Recorrido y desvíos previstos

El circuito de la carrera incluye calles como Penedès, plaza França, avenida Balàfia, avenida Pinyana, Valls de Andorra, Escultor Corselles, Corts Catalanes, Bonifaci VIII, Enric Pubill Lo Parrano, y rambla de Corregidor Escofet, entre otros. La carrera de 10 kilómetros consistirá en dar dos vueltas a este recorrido.

Con respecto a los desvíos, a partir de las 8 horas se cortará el tráfico en la calle Penedès (entre Sabadell y La Garrotxa), en la calle Terrassa (entre Baró de Maials y Penedès) y en la calle Vic (entre Baró de Maials y Penedès). Estos cortes se mantendrán hasta aproximadamente las 13 horas, cuando finalicen todas las actividades y el desmontaje.

A partir del inicio de la carrera, se cortará completamente el circuito mientras los corredores estén dando las dos vueltas. La avenida Alcalde Porqueres quedará afectada por el cruce de la carrera con la avenida Balàfia y la avenida Pinyana, desviándose el tráfico desde la plaza Europa y la rotonda de la calle Jordi Solé i Tura. También se desviarán los vehículos en la avenida Pinyana desde la rotonda del Camí de Montcada, y en la avenida Balàfia desde la plaza Països Catalans.

Recomendaciones para los conductores

Las autoridades recomiendan evitar circular por el circuito de la carrera entre las 9.45 y las 11.15 horas. Las líneas de autobús que pasan por la zona podrían verse afectadas puntualmente durante este periodo. También se aconseja seguir en todo momento las indicaciones de los agentes de la Guardia Urbana, voluntarios de Protección Civil y personal auxiliar, que informarán sobre las rutas alternativas recomendadas.

Según los organizadores, por las características del recorrido y el horario de la prueba, no se prevén afectaciones significativas en el tráfico de las vías principales de la ciudad, quedando los cortes circunscritos mayoritariamente a la zona del barrio de Balàfia.