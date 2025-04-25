Fin al caos de las entradas

“Estaba convencido de que se iba a solucionar”, explicaba ayer el leridano Francesc Torrelles, socio del FC Barcelona y de la peña Som un Sentiment, uno de los aficionados azulgranas que se vieron afectados por el caos en que se convirtió el reparto de las localidades por parte de la firma Onebox, a la que la Federación Española de Fútbol (RFEF) encomendó esta tarea.

La indignación y la preocupación saltaron el miércoles, a tres días del partido, cuando socios y aficionados del Barça que habían conseguido una de las 26.031 entradas que se habían asignado al club, vieron que en su localidad los apellidos y el número del DNI eran incorrectos, no así el nombre de pila. La incidencia, que motivo un duro comunicado por parte del Barcelona, no afectó a los seguidores del Madrid, solo a los del Barça, pero tampoco a todos. “Llamé a amigos que tenían entrada y algunos la habían recibido con los datos correctos”, explica Torrelles. Fuentes de varias peñas leridanas confirmaron que habían recibido entradas con los datos correctos.

Francesc Torrelles, un habitual de los desplazamientos, explica que siguió el proceso de compra de entradas y que el miércoles la recibió por mail y con las instrucciones para abrirla. “Son entradas que no se validan hasta cuatro horas antes del partido, pero entré a mirar y vi que mi nombre era el correcto, Francesc, pero no lo era el apellido ni el número del DNI”. Añade que “envié enseguida un mail a la Federación y en diez minutos me respondieron diciendo que lo iban a solucionar”.

Desde Onebox, este aficionado, como todos los afectados, recibió una comunicación a las 13.00 en la que se le indicaba que a las 15.00 tendría la entrada correcta. “Y así ha sido, a las 15.06 ya la he recibido y el amigo con el que viajo, que estaba igual que yo, también”.

Por otra parte, el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y el máximo responsable de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, recibieron ayer el trofeo de la Copa de manos de los exfutbolistas andaluces Jesús Navas y Joaquín Sánchez, ambos campeones de este torneo. “Esta es la final que todos podían soñar, pero a la que han podido llegar cualquiera de los 124 equipos de toda España que han participado en esta edición”, afirmó. “Vamos a vivir una bonita fiesta del fútbol español que llegará a decenas de millones de personas en todo el mundo. Queremos, por ello, que la final no se limite al tiempo reglamentado, sino que durante estos días toda la ciudad se empape del partido”, añadió.