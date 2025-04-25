Invertirán 370.000 euros en mejorar el Onze de Setembre

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El pabellón Onze de Setembre será reformado en breve, una vieja petición del Lleida Llista de hockey sobre patines. El alcalde Fèlix Larrosa visitó ayer el recinto acompañado por el presidente del club listado, Enric Duch, y se comprometió a acometer la esperada reforma de la instalación en breve.

La Paeria, según explicaron fuentes municipales, tiene previsto actuar a corto plazo en la mejora de las instalaciones del pabellón Onze de Setembre, dentro del proyecto de Reforma, ampliación y mejora de los equipamientos deportivos de la ciudad en el cual se está trabajando y que supone una inversión global de algo más de seis millones de euros durante tres años (2025, 2026 y 2027).

En concreto, se abordará la mejora de la impermeabilización y la reparación de la cubierta. Se prevé la sustitución de los ventanales de la parte superior y las placas ligeras de la cubierta, así como la mejora de los desagües del tejado. La previsión es que este primer lote de obras, que también incluirá mejoras en los tejados de otros pabellones municipales, se pueda licitar en un plazo de un mes aproximadamente. Más adelante se abordarán otras mejoras en los vestuarios y en las instalaciones del recinto, como el gimnasio. La inversión total prevista inicialmente en el plan de inversiones en equipamientos deportivos por el pabellón Onze de Setembre es de unos 370.000 euros.

El plan de mejora de los equipamientos deportivos municipales es una de las líneas de trabajo pactadas por el gobierno municipal con el grupo de Junts per Lleida dentro del acuerdo presupuestario para este año 2025. El Lleida Llista Blava, uno de los clubes deportivos históricos de la ciudad, fundado el año 1951, llevaba años pidieron mejoras en el pabellón e incluso llegó a presentar al consistorio un proyecto de reforma que incluía también la pista exterior.

Larrosa aprovechó su visita para saludar a los niños y niñas que forman parte de los 23 equipos con que cuenta el club, con 186 jugadores y jugadoras, además de conversar con el presidente de la entidad, Enric Duch, miembros de su junta, el entrenador del primer equipo, Edu Amat, y el coordinador de la base, Jordi Badia.