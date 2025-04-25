Marc Márquez: “Ganar en Jerez sería especial”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El piloto leridano de MotoGP Marc Márquez será el rival a batir una vez más este fin de semana en Jerez, quinta cita del Mundial que abre la larga gira europea y donde el de Cervera espera cerrar su herida de forma definitiva tras la dura caída en el año 2020 que comenzó con su calvario físico en el trazado jerezano. “En este gran premio, en 2020 mi nivel y las sensaciones que tenía de condición física eran increíbles, pero es verdad que ahora mismo me siento distinto: no es que me sienta mejor o peor, me siento diferente”, declaró ayer Marc Márquez quien añadió que “sería una victoria muy especial”.

Por su parte, su hermano Àlex Márquez, sobre la lucha en el título con Marc, señaló que “tenemos todo el campeonato por delante, así que espero tener ese problema, bendito problema, el poder luchar por el campeonato entre hermanos”.