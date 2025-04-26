Derrota contundente del Enoli Borges en su visita al Irun

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Enoli Borges Vall encajó ayer una severa derrota (4-0) en su duelo directo a domicilio ante el Irun, que le mantiene provisionalmente en la quinta posición y, según los resultados de sus perseguidores, le obligaría a sellar su clasificación para competición europea en la última jornada de Liga, la semana que viene en casa ante el Alicante, tercer clasificado.

El equipo de Les Garrigues caería a la sexta plaza, la última de puestos europeos, si el Pontevedra gana mañana al Priego y vería como el Burgos, séptimo, se acerca a un solo punto si supera al Olot hoy.

El Enoli Borges no tuvo ninguna opción de puntuar, pese a que el primer partido, entre Gastón Alto y Joan Masip, se resolvió por un ajustado 3-2 para el local. No obstante, Cesc Carrera y Jair Jiménez cayeron por sendos 3-0 ante Jon Ander Guerricabeitia y Daniel Palacios, dejando sin opción de triunfo a los leridanos, que se despidieron por la vía rápida con una nueva derrota (3-1) de Cesc Carrera en su duelo ante Gastón Alto.