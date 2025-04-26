SEGRE

TENIS DE MESA

Derrota contundente del Enoli Borges en su visita al Irun

Imagen de archivo de un partido del Borges esta temporada.

El Enoli Borges Vall encajó ayer una severa derrota (4-0) en su duelo directo a domicilio ante el Irun, que le mantiene provisionalmente en la quinta posición y, según los resultados de sus perseguidores, le obligaría a sellar su clasificación para competición europea en la última jornada de Liga, la semana que viene en casa ante el Alicante, tercer clasificado.

El equipo de Les Garrigues caería a la sexta plaza, la última de puestos europeos, si el Pontevedra gana mañana al Priego y vería como el Burgos, séptimo, se acerca a un solo punto si supera al Olot hoy.

El Enoli Borges no tuvo ninguna opción de puntuar, pese a que el primer partido, entre Gastón Alto y Joan Masip, se resolvió por un ajustado 3-2 para el local. No obstante, Cesc Carrera y Jair Jiménez cayeron por sendos 3-0 ante Jon Ander Guerricabeitia y Daniel Palacios, dejando sin opción de triunfo a los leridanos, que se despidieron por la vía rápida con una nueva derrota (3-1) de Cesc Carrera en su duelo ante Gastón Alto.

