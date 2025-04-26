El Madrid ensucia la final

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

FC Barcelona y Real Madrid se enfrentan esta noche (22.00 horas) en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, en la final de la Copa del Rey. Pero si un Clásico ya es algo más que un partido de fútbol, el de esta noche ha superado toda la tensión posible a causa de la rabieta del Real Madrid. El club blanco, al que le sentó mal la rueda de prensa del árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea y del responsable del VAR, Pablo González Fuertes, en la que denunciaron la campaña ofensiva contra los colegiados desde Real Madrid TV, plantó los actos oficiales previos a la final –ruedas de prensa, fotos y cena oficial–, organizados por la RFEF y amagó con no presentarse a la final si la Federación no cambiaba al responsable del VAR designado, a lo que esta se negó. Pero anoche, finalmente, el equipo blanco reculó y dijo que “nunca se ha planteado renunciar a jugar la final”.

Horas antes los blancos habían calentado la final con un vídeo en el que señalaban al colegiado De Burgos Bengoetxea, y en el que decían que con él como árbitro “el Madrid tiene un 64% de victorias y el Barcelona un 81%”, entre otros comentarios ofensivos.

El colegiado dio una rueda de prensa por la mañana en la que denunció que “no hay derecho a lo que estamos pasando muchos compañeros” y, entre lágrimas, dijo que “cuando a tu hijo le dicen en el colegio su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido”. A su lado, González Fuertes, muy duro con las críticas que reciben los árbitros, anunció para los próximos días una posible huelga o acción destacada que “hará historia”.

“El Real Madrid considera inadmisibles las manifestaciones realizadas por los árbitros designados”, respondió el club, que pidió medidas a la RFEF, en referencia al cambio del responsable del VAR. Sus medios afines hicieron correr que el club se planteaba no jugar hoy.

Javier Tebas respondió a Florentino: “Esto no es fútbol, es control de poder. No le gusta Tebas porque no le hace lo que él quiere. No le gusta Ceferin porque no hace lo que él quiere. No le gusta Louzán porque no hace lo que él quiere. No le gustan los comentaristas de TV porque no dicen lo que él quiere. No quieren que se avance en la reforma arbitral porque no es la que él quiere”, publicó en redes.

Quien sí compareció en rueda de prensa, antes de todo este escándalo, fue Hansi Flick, quien dijo que “tenemos un equipo muy joven y es una gran experiencia jugar una final como esta, contra uno de los mejores equipos del mundo. Una final siempre es distinta, no hay favorito que valga”. Sí se refirió a los árbitros: “Tenemos que cuidarles, esto es un deporte, es un partido, no es más que eso. No podemos no respetar a los árbitros”, valoró.

Los aficionados leridanos iniciaron ayer el desplazamiento a Sevilla

Los aproximadamente 800 aficionados leridanos que esta noche estarán animando al FC Barcelona en el estadio sevillano de La Cartuja iniciaron ayer el desplazamiento hacia la capital andaluza. Lo hicieron por diferentes medios, primando el tren y los vehículos particulares. Desde la federación leridana de peñas se ha organizado un autobús, que partía ayer por la noche y tiene previsto llegar hoy a las 12.00 a Sevilla.

En la imagen, cuatro miembros de la peña de Soses que ayer, a primera hora de la tarde, se desplazaron mediante el AVE.

Ter Stegen, convocado siete meses después

El portero Marc-André ter Stegen entró ayer en la lista de convocados de Hansi Flick para la final de la Copa, regresando a una convocatoria siete meses después de su rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha. El meta alemán se lesionó el 22 de septiembre en un partido de Liga ante el Villarreal.

Araújo: “Vamos a por los máximos títulos posibles”

Ronald Araújo, uno de los capitanes del Barcelona, afirmó ayer que “el equipo está muy bien, en una buena dinámica, y eso se ve”, y que van a “intentar ir a por los máximos títulos posibles”, aunque en el vestuario no hablan de la opción del triplete. “Ganar un título siempre es importante, y más jugando contra tu mayor rival. La mentalidad es ganarlo todo”, añadió.