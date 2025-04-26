Isaac Fernández continuará dirigiendo al Cadí La Seu

El Cadí La Seu se ha puesto ya manos a la obra para confeccionar la plantilla de la próxima temporada bajo dos grandes pilares, la renovación del técnico Isaac Fernández, que ya es un hecho, y la continuidad de todo el bloque de jugadoras nacionales, además de la pívot francesa Seehia Ridard, clave desde su llegada en la reacción que tuvo el equipo en la segunda vuelta para asegurar la permanencia con cierta holgura.

El acuerdo con el técnico barcelonés está ya cerrado por una temporada, una renovación más que merecida después de conseguir enderezar el rumbo de un equipo que sufrió hasta cinco bajas y seis fichajes con la temporada en curso. De hecho, Fernández llegó a un mes de arrancar la Liga después de que Fabián Téllez dejara el club para incorporarse a una franquicia de la NBA G-League.

Asegurada la continuidad del técnico, ahora el objetivo de la dirección deportiva del Sedis Bàsquet es renovar a todo el bloque de jugadoras nacionales, una circunstancia que el club no ha podido conseguir en las dos últimas campañas. De la actual plantilla, solo dos integrantes tienen contrato en vigor, la base Regina Aguilar y la pívot Marina Mata, con las que se confía plenamente, mientras que con el resto se está negociando la continuidad. En especial de dos de los pesos pesados del vestuario, la escolta y capitana Júlia Soler, que ya acumula cuatro temporadas en la entidad, y la alero leridana Anna Palma, que también cumple su cuarta campaña, aunque en dos etapas diferentes. También tienen una oferta de renovación las bases Laia Raventós y Yurena Díaz, que llegaron en el tramo final de Liga para vivir una segunda etapa en el Cadí, y la escolta sevillana Ainhoa Gervasini. Otro de los objetivos del club altourgelense es renovar a Seehia Ridard, que ha sido clave en la salvación del equipo desde que llegó procedente de Estudiantes.

En cuanto a las bajas, son seguras las de la pívot malillense Naîgnouma Coulibaly, la alero Nina Bogicevic y la pívot ruandesa Bella Murekatete, que ya rompió el contrato cuando faltaban tres partidos para el final y la permanencia estaba ya asegurada. La continuidad de la pívot croata Ana Mandic no está del todo descartada.