“Queremos la undécima victoria lo antes posible”

Gerard Encuentra dio mucha importancia al partido que mañana le enfrentará a un rival directo, el Morabanc Andorra, ya que un triunfo le daría prácticamente la permanencia virtual. “Lo que queremos es conseguir lo antes posible esta undécima victoria que nos dé más tranquilidad y nos acerque al objetivo, además de reivindicar que estamos haciendo bien las cosas y, por qué no, mirar hacia arriba”, indicó.

A pesar de la derrota sufrida ante el Valencia, mantuvo una actitud positiva. La imagen defensiva fue sólida, dejando a los valencianos, los más anotadores de la Liga, en 76 puntos. Sin embargo, el desgaste se empieza a notar. “El equipo está trabajando con buena mentalidad, pero se empieza a notar que llevamos una carga de entrenamientos considerable y a algunos jugadores se les está haciendo larga la temporada”, dijo. Aunque la carga física es evidente, es el aspecto mental lo que más le inquieta: “Lo que más me preocupa es el aspecto mental. Es crucial que todos los jugadores estén centrados y mentalizados en que aún no se ha acabado el trabajo”, aseveró.

Con la vista puesta en el Andorra, Encuentra sabe que no será fácil ganar en la ‘Bombonera’. “Es un partido complicadísimo contra un gran equipo, construido al inicio para luchar por el play off”, avisa, aunque se muestra optimista: “estamos en un buen momento y queremos hacer valer eso para intentar sumar una victoria fuera de casa”. El Hiopos lleva dos triunfos consecutivos lejos del Barris Nord, aunque para Encuentra vencer fuera de casa “siempre es complicado”.

En cuanto a la designación de dos de los árbitros del partido contra el Girona en la primera vuelta, Fernando Calatrava y Alberto Baena, que le descalificaron por entrar con la pizarra en la pista señalando la diferencia de tiros libres en ese momento (14 a 33), fue políticamente correcto. “Estoy seguro de que los árbitros harán su trabajo de manera profesional, y ojalá podamos acabar el partido sin que hayan tenido influencia. Eso significaría que han hecho un buen trabajo”, indicó.

Joan Plaza avisa: “Si no respetas al Hiopos Lleida, te machacan”

Joan Plaza, técnico del MoraBanc Andorra, avisó ayer de la peligrosidad del Hiopos Lleida y subrayó que “si no les respetas, te machacan”. “Somos conscientes de que es un rival directo. Está muy bien competir y plantar cara a equipos ‘grandes’, pero nuestra liga es otra. Tenemos que ser capaces de jugar serios e intensos. Jugamos en casa y aquí tenemos que ser especialmente fuertes”, apuntó. Plaza elogió al equipo leridano, que ganó en la ida en Lleida (80-70). “El Lleida es un equipo que juega a un nivel de intensidad muy alto, con mucho contacto físico y con jugadores con mucho talento. Saben a lo que juegan y tienen también mucha amenaza exterior y son buenos penetradores. A mí no me gusta perder dos partidos contra el mismo rival la misma temporada”, dijo.