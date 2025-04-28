Doloroso revés

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ Sant Hipòlit de Voltregà ❘ El Pons Lleida sufrió ayer un importante revés al perder en la pista del Voltregà (6-5), que sella matemáticamente la permanencia, en un partido en el que los locales supieron templar los nervios y levantar un 1-3 que los listados tenían de ventaja al final de la primera mitad en una segunda parte pletórica, sobre todo de su referente, Àlex Rodríguez, autor de cinco de los seis goles. Los de Sant Hipòlit anotaron cuatro tantos en tres minutos y medio y dejaron groggy al Llista que, pese a reaccionar y situarse a un gol, no pudo llevarse nada positivo.

Con esta derrota, los de Edu Amat ya no pueden acabar cuartos, que les hubiera dado el factor pista a favor en los cruces del play off, aunque todavía tienen opciones de acabar quintos o sextos –la séptima posición la tienen asegurada–, si bien para ello deberán ganar en la última jornada al Alcoi en casa y esperar que tanto Noia como Calafell no lo hagan.

El partido arrancó con intercambio de golpes entre ambos equipos hasta que un disparo cruzado desde la media distancia de Paiva puso por delante al Pons Lleida. La ventaja apenas le duró, ya que 20 segundos después Àlex Rodríguez comenzó su particular festival goleador con el primer tanto de la tarde. Dos minutos después, el palo evitó que Canal pusiera en ventaja a los barceloneses, que tuvieron un par de acciones más antes de que Darío Giménez, también con un disparo desde la derecha, batiera de nuevo al exlistado Codony, recientemente proclamado campeón de Europa sub-23. El Voltregà apretó y rondó el empate en un par de contras, pero fue Fran Torres, recogiendo el segundo rechace del meta local, el que ponía el 1-3 a tres minutos del descanso.

La segunda mitad ya fue otra historia. El Voltregà salió con más hambre y Burgalla avisó de inicio con dos acciones, la segunda de ellas repelida por el palo. En pleno asedio local, Àlex Rodríguez firmaba el doblete, un tanto que espoleó al conjunto de Sant Hipòlit, que creyó en la remontada. La jugada clave llegó a los 37 minutos, cuando Martí Zapater era excluido por derribar dentro del área a Canal, una acción que supuso una pena máxima para el Voltregà. Aunque el propio Àlex Rodríguez estrelló la bola en el palo, los locales sacaron provecho de la superioridad numérica y equilibraron el marcador un minuto después (3-3).

El tanto cayó como un jarro de agua fría en los jugadores del Pons Lleida, que se vinieron abajo en defensa, concediendo muchos espacios en los que Rodríguez se movió a su antojo. El máximo goleador de la OK Liga (acumula ya 29 dianas) firmó el 4-3 y el 5-3 en poco más de dos minutos que hizo enloquecer a la parroquia local, que aún vibró más cuando Molas hizo subir el 6-3. Faltaban aún ocho minutos y el Pons Lleida apeló a la épica. Moncusí, tras aprovechar una perfecta asistencia de Nico Ojeda, reducía distancias a cinco minutos de la conclusión, y el propio argentino, en el 47, situaba un esperanzador 6-5. El Llista, que pudo encajar algún gol más en sendas acciones de Rodríguez, lo intentó hasta el final, pero se quedó a las puertas de arañar algún punto.