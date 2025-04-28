“Tiene mucho mérito el esfuerzo del equipo”

Jordi Cortés, que dirigió al equipo en lugar del sancionado Idiakez, hace una indicación a la asistente. - JORDI ECHEVARRIA

Iñigo Idiakez, que ayer no pudo dirigir a los suyos al cumplir su segundo partido de sanción, destacó la entrega de los suyos pese a la situación del club. “Hoy vuelvo a estar muy orgulloso de mis jugadores porque luchar como han luchado ellos no es fácil, principalmente por la situación del club”, dijo.

El donostiarra añadió que “la experiencia me dice que los equipos que no cobran terminan perdiendo la categoría”. Idiakez explicó que “yo me encontré con una situación similar en el Oviedo y en el Rayo Vallecano, y terminamos perdiendo la categoría”. El entrenador vasco siguió manifestando que “ahora que termina la temporada, es cuando parece que nos hemos asentado en una idea y en unos ideales claros. Hoy he visto que el equipo sabía a lo que jugaba”, añadió.

Idiakez también dijo que “es una lástima ver al club en esta situación porque la gente no merece ver a su equipo así”, puntualizando que “el Lleida no es un equipo cualquiera ni con una masa social baja, por lo que duele aún más vernos así”.

Sobre el juego del equipo durante su estancia, el técnico vasco explicó que “creo que lo único que nos ha faltado ha sido el gol porque creo que en los demás registros hemos estado bien”. También señaló que “somos un equipo que sabemos encontrar los espacios y no sufrimos mucho en defensa, pero nos ha faltado acierto”.

Finalmente, Idiakez mostró tristeza por “no haber podido dar a la afición una victoria en casa, que es lo que se merecía la gente”.

Fran Pérez por su parte, explicó que “al final me quedará el recuerdo de haber jugado en este estadio y para esta gente” explicando que “cuando yo fiché era para jugar en el Camp d’Esports ante esta gente”.

En esta línea, Cortijo destacó que “a pesar de todo me llevaré un buen recuerdo de aquí, sobre todo del año pasado”.