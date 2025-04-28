Un superior AEM logra una victoria cómoda

Dos jugadores de AEM y Borges B en la pugna por el balón. - ÍNGRID SEGURA

El AEM tumbó al Borges Blanques B y mantiene su ventaja de cinco puntos en el liderato. Los locales llevaron el dominio del juego durante gran parte del encuentro. Además, dispusieron de ocasiones más claras que su rival. En el minuto 10, Albert abrió la lata en un centro de una falta lateral que ningún jugador desvió y acabó sorprendiendo al guardameta visitante (1-0). El Borges B defendió bien los ataques locales y llegaron al descanso con ese resultado.

El segundo gol llegó a veinte minutos para el final, nuevamente Albert aprovechó un mal despeje de un defensa visitante para hacer el gol que sentenciaba el encuentro (2-0).