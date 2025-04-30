‘El miedo lo dejé en Mataró’

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El delantero del Barcelona Lamine Yamal disputará hoy, ante el Inter de Milán (Montjuïc, 21.00/ Movistar Liga de Campeones), su primera semifinal de la Liga de Campeones, algo que le hace “mucha ilusión”, porque “será la primera”, pero que no le impresiona en absoluto. “El miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo”, afirmó en la rueda de prensa previa al duelo de Champions. “No me tomo estos partidos para sentir presión, sino como una experiencia nueva en la que hay que darlo todo y disfrutar del momento”, apuntó.

Ante el conjunto italiano, Lamine Yamal se convertirá en centenario con la camiseta azulgrana, una efeméride que nadie había celebrado en la historia del club catalán antes de cumplir 18 años. Y es que Cubarsí, con 55 partidos, Bojan con 49, Gavi con 47 y Ansu Fati con 40 completan, a mucha distancia del extremo catalán, el ‘top-5’.De esos cien partidos, Yamal se queda con su regularidad: “Lo que más valoro es estar siempre motivado y tener la continuidad que tengo. Jugar al nivel que estoy jugando, con 17 años, en el Barça no lo hace cualquiera”.

Dispuesto a marcar una época –”la época de Lamine Yamal espero que sea la época del Barça”, dijo- el futbolista mataronense rechazó una vez más las comparaciones con Messi. “Intento disfrutar, ser yo mismo y hacer mi camino. Obviamente lo admiro por ser el mejor jugador de la historia, pero yo no me comparo con nadie y mucho menos con Messi”, afirmó el jugador catalán, quien se considera “una persona respetuosa” y por eso contestó con elocuencia a aquellos que creen que va un poco crecido por algunas de su declaraciones: “Mientras gane, no me pueden decir nada”.

Lamine desveló que pasó el lunes “casi todo el día” en la Ciutat Esportiva, porque no sabía “qué hacer” en casa por culpa del apagón: “Aquí me encontré a algunos compañeros; el apagón nos puso nerviosos a todos”, admitió.

Por su parte, el técnico azulgrana Hansi Flick comentó que la victoria contra el Real Madrid en la final de la Copa del Rey del sábado en Sevilla puede ser un “empujón” de cara a las semifinales de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán. “Lo que puedo decir es que todos están centrados en esta semifinal, saben lo que nos estamos jugando y quieren llegar a la final. La victoria contra el Real Madrid es muy importante para mejorar las sensaciones y nos puede llevar más allá. Es la clave, es un empuje emocional y creo que podemos llegar a la final”, manifestó en rueda de prensa.

“El Inter es un rival muy difícil, uno de los mejores equipos defensivos de Europa, tienen un gran centro del campo y también dos laterales muy buenos. Va a ser un partido difícil y tenemos que estar preparados para ello”, avisó, no obstante.

En cuanto a que el equipo italiano haya perdido sus tres últumos partidos, para el alemán es algo irrelevante. “Es diferente. La Champions para el Inter es una oportunidad muy grande de conseguir el título, ellos quieren estar en la final y estamos todos a dos partidos. A partir de ahora cualquiera da el cien por cien, no importa el pasado”, concluyó.

Fermín puede ser la novedad en el once

El Barça podría presentar en el encuentro de hoy el mismo once que venció el pasado sábado al Real Madrid (3-2) en la final de la Copa del Rey, con la única novedad de Fermín, que entraría en la mediapunta en lugar de Dani Olmo, quien esperaría su oportunidad desde el banquillo. A pesar del desgaste que supuso la final copera, con muchos jugadores al límite a nivel físico, no se espera que el técnico alemán introduzca muchas modificaciones.

“Afrontamos el partido sin ningún miedo”

El entrenador del Inter de Milán, Simone Inzaghi, aseguró ayer que tiene “el máximo respeto” por el Barcelona, pero precisó que afronta la eliminatoria contra “uno de los mejores equipos del mundo” sin “ningún miedo”. “Enhorabuena al Barcelona por el trabajo que ha hecho con su cantera. Lamine es un talento único en el mundo porque consigue hacer grandes jugadas y es muy útil para su equipo”, destacó el técnico transalpino.

“No tiene comparación Messi con Lamine”

El delantero argentino del Inter de Milán Lautaro Martínez elogió a Lamine Yamal, si bien eludió situarlo a la altura de Messi al asegurar que “el mejor jugador de todos los tiempos” no se puede comparar con otro futbolista. “Leo para mí no tiene comparación, porque es y será el mejor de todos los tiempos. Lamine es un jugador importante. A su corta edad está haciendo un grandísimo trabajo, ha ganado títulos y tiene un grandísimo futuro”, dijo.

Luis Enrique acerca al PSG a la final ganando en Londres

Luis Enrique está más cerca de su ansiada final. Su Paris Saint Germain, que demostró estar un paso por delante del Arsenal, se llevó el triunfo en el Emirates Stadium gracias a un tanto de Ousmane Dembelé y puede certificar en el Parque de los Príncipes su presencia en la segunda final de la Champions League de su historia.

Los franceses, apoyados en el golazo de Dembelé a los cuatro minutos y en las paradas de Gianluigi Donnarumma, sacan una gran ventaja de cara a la vuelta, que jugarán en casa, y obligan al Arsenal a remontar por primera vez en esta Champions.Los ‘Gunners’ llegaron a empatar. Falta lateral de Declan Rice y cabezazo de Mikel Merino. Tras tres minutos de revisión, el VAR confirmó el fuera de juego y el tanto fue anulado.