Rüdiger, sancionado con 6 partidos tras la final de Copa y Bellingham se libra

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El defensa del Real Madrid Antonio Rüdiger fue sancionado ayer con seis partidos y Lucas Vázquez, con dos, mientras que a Jude Bellingham se le quitó la roja que vio al final de la Copa del Rey, según la resolución del Juez Único de competiciones no profesionales de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

El Juez Único publicó las sanciones después de tener en cuenta las alegaciones del Real Madrid, que sí llegaron a buen puerto con el caso del inglés, por un “error material manifiesto en el acta” del colegiado De Burgos Bengoetxea, que había escrito que el internacional inglés se dirigió a ellos en actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por sus compañeros. Así, el conjunto blanco evitó el castigo de un Bellingham que encarnó la frustración del Madrid con el pitido final de la prórroga en La Cartuja que coronó al FC Barcelona como campeón de Copa.

Por otro lado, la sanción a Rüdiger tampoco tendrá gran repercusión a nivel deportivo, ya que el alemán dijo adiós a la temporada ayer mismo al pasar por el quirófano por una rotura parcial en el menisco externo de su pierna izquierda. El acta del árbitro de la final recogió la expulsión y la actitud agresiva de un Rüdiger que se disculpó al día siguiente de la final de Copa, algo que no convenció al Juez Único por tratarse de “una estrategia defensiva posterior mediante la redacción de un comunicado horas después de haberse producido el hecho sancionado”.

En el mismo momento que Rüdiger fue expulsado Lucas Vázquez, quien recibió la sanción de dos partidos por protestar las decisiones del árbitro haciendo gestos de disconformidad. Al ser un castigo leve lo deberá cumplir en la Copa del Rey y no en Liga.