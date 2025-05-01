Descuentos en el Hiopos Lleida - Murcia para que el Barris Nord sea una caldera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida está a una victoria de sellar su permanencia virtual en la Liga ACB y viendo el calendario que le queda hasta el final de la fase regular, el partido de este domingo ante el Murcia es, sobre el papel, el más asequible de todos, ya que los de Gerard Encuentran deben recibir a La Laguna Tenerife y Unicaja y visitar al Barça en el Palau y el Girona en la última jornada. Es por ello que desde el club se lanzado una campaña de entradas a un precio más bajo para abonados para intentar que se vuelva a colgar el cartel de ‘no hay billetes’ en el Barris Nord.

En este sentido, cada abonado y abonada del club podrá adquirir dos entradas para el duelo frente a los murcianos (12.30) con un descuento del 15 por ciento sobre el precio general. Las localidades van desde los 30 (esquina superior) y 37 euros (zona fondo) las más baratas hasta los 55 la más cara (Lateral), pasando por los 40 euros que valen las zonas Principal, Lateral Superior, Curva y Esquina. La Principal 4-6, que cuesta 60 euros, es la única agotada al margen de la Fila 0 (200 €).

Por otra parte, Mikel Sanz, uno de los últimos recién llegados al equipo, atendió ayer a los medios de comunicación y reconoció que la clara derrota sufrida en la pista del Andorra “nadie se la esperaba que fuera así”, asegurando que “faltó un poco de dureza defensiva, porque no entramos en bonus hasta muy al final de algún cuarto. Teníamos que haber marcado nuestra intensidad con faltas desde el principio”.

El alero donostiarra no cree que “tengamos mucha tranquilidad porque matemáticamente no hay nada hecho. Tenemos que pelear por las victorias extras, creo que con una más bastaría, por eso hay que seguir peleando”. Preguntado por lo que le queda al equipo este último mes de competición, aseguró que “estamos preparados. A todos nos gusta más jugar que entrenar. Será un mes de mayo bonito”.

En cuanto a su adaptación, Sanz, que ante el cuadro andorrano jugó doce minutos, en los que aportó 5 puntos y 3 rebotes, reconoció que “estoy muy cómodo y a gusto, tanto con el equipo, que me ha acogido muy bien, como en la ciudad. Hay diferencias notables entre una Liga y otra, pero poco a poco me voy adaptando”.

El Coruña cae en Zaragoza y ya roza el descenso

El Coruña encajó ayer la derrota 22 de la temporada después de perder en la pista del Zaragoza, un partido que fue aplazado en su día por problemas en el pabellón aragonés. Los coruñeses, que están casi descendidos, desperdiciaron una renta de doce puntos al descanso ante un Zaragoza que se reencontró con la victoria tras dos derrotas seguidas. El Coruña está ahora a 4 triunfos de la salvación con solo cinco partidos por disputarse.