Detenidos los dos hombres que atracaron un supermercado en Juneda a punta de pistola

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles a dos hombres, de 31 y 40 años, como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación y un delito de falsificación de documento público en un supermercado de Juneda. Los arrestados, que tienen antecedentes, pasarán próximamente a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida.

Los hechos se remontan al 30 de agosto de 2025, cuando dos individuos entraron en el supermercado de la calle Major de Juneda supuestamente para comprar . Según las investigaciones, uno de ellos se acercó a la línea de cajas y, cuando la trabajadora abría la caja registradora, la empujó para sustraer el dinero. Mientras tanto, el otro hombre amenazó a los presentes con un arma de fuego. Después del atraco, huyeron con un vehículo relativamente nuevo que llevaba unas placas de matrícula antiguas.

A raíz de este suceso, los Mossos d'Esquadra iniciaron una investigación exhaustiva recopilando declaraciones de testigos, indicios y grabaciones de cámaras de videovigilancia para identificar a los autores del robo.

Conexión con otro robo en Cervera

El pasado viernes 12 de septiembre se produjo otro robo violento a Cervera , donde el autor huyó con un vehículo de características similares al utilizado en Juneda. En esta ocasión, los agentes consiguieron detener al sospechoso poco después mientras circulaba por la autovía A2 a la altura de Golmés. Durante el cacheo del vehículo, los mossos encontraron la bolsa de mano robada y, escondida en el espacio de la rueda de recambio, un arma de fuego simulada envuelta con un calcetín.

El detenido pasó a disposición judicial en el Juzgado de Cervera, quedando en libertad con cargos. Los investigadores descubrieron varios indicios que relacionaban a este individuo con el atraco del supermercado de Juneda, pero todavía necesitaban realizar comprobaciones adicionales e identificar el segundo implicado.

Pruebas incriminatorias y falsificación de matrículas

Durante el cacheo del vehículo, los agentes también localizaron prendas de ropa que coincidían con las que llevaban los atracadores el día del robo a Juneda. La investigación apunta que los sospechosos habían modificado las placas de matrícula reales con unas antiguas de formato provincial para dificultar su identificación.

Finalmente, después de confirmar que el detenido en Cervera era uno de los presuntos atracadores de Juneda y de identificar el segundo implicado, este miércoles los Mossos han detenido a los dos hombres en Lleida y en Benavent de Segrià, cerrando así la investigación de ambos casos.