Atracan un supermercado a punta de pistola y se fugan en Juneda

Dos individuos atracaron ayer un supermercado en Juneda y se dieron a la fuga montados en un vehículo. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 14.00 horas en un establecimiento ubicado en la calle Major. Los atracadores habrían amenazado a los trabajadores del supermercado con una supuesta arma de fuego con el objetivo de sustraer el dinero de la caja registradora, antes de huir en un turismo. Los Mossos d'Esquadra acudieron al lugar, tras recibir el aviso, y abrieron una investigación para esclarecer los hechos y detener a los responsables. Durante la tarde de ayer, estuvieron recogiendo pruebas en el establecimiento.

Según el balance de criminalidad más reciente elaborado por el ministerio del Interior, en el primer semestre de este año se registraron un total de 248 robos con violencia e intimidación en la demarcación de Lleida. Por otro lado, en el mismo período de 2024, el total de asaltos de esta índole fueron 230. Se trata de un crecimiento del 7,8%.

Paralelamente, a principios de esta semana, la Policía andorrana recuperó gran parte de los 900 euros que robó un joven durante un atraco en un hotel de Encamp. El presunto autor, de 24 años, había roto la puerta de cristal de la oficina de turismo del municipio con un martillo –que los agentes encontraron en su domicilio– y habría amenazado presuntamente a la recepcionista del hotel. Antes, el pasado marzo, un ladrón atracó a punta de pistola una oficina bancaria de Vilanova de la Barca y se habría llevado un botín de unos 40.000 euros. El responsable iba tapado con un casco y maniató con bridas al responsable y único empleado de la oficina. Antes, el pasado octubre, los Mossos, en colaboración con la Policía Municipal de Guissona, detuvieron a un joven de 25 años acusado de dos asaltos violentos en una gasolinera y un supermercado de este municipio de la Segarra.