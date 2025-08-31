SUCCESSOS
Atraquen un supermercat a punta de pistola a Juneda i s’escapen
Els lladres van amenaçar treballadors del local i van fugir amb els diners de la caixa. No hi va haver ferits i els Mossos d’Esquadra busquen els delinqüents
Dos individus van atracar ahir un supermercat a Juneda i van fugir en un vehicle. Els fets van tenir lloc al voltant de les 14.00 hores en un establiment ubicat al carrer Major. Els atracadors haurien amenaçat els treballadors del supermercat amb una suposada arma de foc amb l’objectiu de sostreure els diners de la caixa enregistradora, abans de fugir en un turisme. Els Mossos d’Esquadra van acudir al lloc, al rebre l’avís, i van obrir una investigació per aclarir els fets i detenir els responsables. Durant la tarda d’ahir, van estar recollint proves a l’establiment.
Altres casos
Segons el balanç de criminalitat més recent elaborat pel ministeri de l’Interior, en el primer semestre d’aquest any es van registrar un total de 248 robatoris amb violència i intimidació a la demarcació de Lleida. D’altra banda, en el mateix període del 2024, el total d’assalts d’aquesta índole va ser de 230. Es tracta d’un creixement del 7,8%.
Paral·lelament, a començaments d’aquesta setmana, la Policia andorrana va recuperar gran part dels 900 euros que va robar un jove durant un atracament en un hotel d’Encamp. El presumpte autor, de 24 anys, havia trencat la porta de vidre de l’oficina de turisme del municipi amb un martell –que els agents van trobar al seu domicili– i hauria amenaçat presumptament la recepcionista de l’hotel.
Així mateix, el mes de març passat, un lladre va atracar a punta de pistola una oficina bancària de Vilanova de la Barca i s’hauria emportat un botí d’uns 40.000 euros. El responsable anava tapat amb un casc i va lligar de mans amb brides el responsable i únic empleat de l’oficina. Abans, l’octubre passat, els Mossos, en col·laboració amb la Policia Municipal de Guissona, van detenir un jove de 25 anys acusat de dos assalts violents en una gasolinera i un supermercat d’aquest municipi de la Segarra.