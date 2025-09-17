Asalta a una mujer que salía de un portal en Cervera y lo interceptan en el Pla d'Urgell

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Mollerussa detuvieron el pasado viernes a un hombre de 31 años acusado de un asalto violento a una mujer cometido menos de una hora antes en Cervera. Con antecedentes, fue arrestado como presunto autor de un delito de robo con violencia. Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde cuando se produjo un robo violento en la avenida Duran i Sanpere de la capital de la Segarra.

Pasadas las 16.00 horas un hombre, tapado con un pañuelo, abordó a una mujer que salía de un portal, le dio un tirón para robarle el bolso y huyó con un vehículo que tenía aparcado por las inmediaciones. Con los datos facilitados por la víctima y testigos, se coordinaron las patrullas de las comarcas cercanas y se establecieron una serie de puntos de control para localizar el vehículo.

Poco después, dos patrullas de la comisaría de Mollerussa, que se encontraban esperando a pie de la A-2 en Castellnou de Seana, vieron cómo pasaba el coche sospechoso con un único ocupante. Los agentes iniciaron el seguimiento del vehículo hasta que pudieron interceptarlo en el kilómetro 489. En el interior localizaron el bolso sustraído, un cuchillo, un hacha y una pistola de airsoft de apariencia real. El conductor fue arrestado.