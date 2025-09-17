Assalta una dona que sortia d’un portal a Cervera i l’intercepten al Pla d'Urgell
Al cotxe van trobar la bossa sostreta, un ganivet, una destral i una pistola d’'airsoft'
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Mollerussa van detenir divendres passat un home de 31 anys acusat d’un assalt violent a una dona comès menys d’una hora abans a Cervera. Amb antecedents, va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència.
Els fets van tenir lloc a primera hora de la tarda quan es va produir un robatori violent a l’avinguda Duran i Sanpere de la capital de la Segarra. Passades les 16.00 hores un home, tapat amb un mocador, va abordar una dona que sortia d’un portal, li va fer una estrebada per robar-li la bossa i va fugir amb un vehicle que tenia aparcat pels voltants. Amb les dades facilitades per la víctima i testimonis, es van coordinar les patrulles de les comarques properes i es van establir una sèrie de punts de control per localitzar el vehicle.
Poc després, dos patrulles de la comissaria de Mollerussa, que es trobaven esperant a peu de l’A-2 a Castellnou de Seana, van veure com passava el cotxe sospitós amb un únic ocupant. Els agents van iniciar el seguiment del vehicle fins que van poder interceptar-lo al quilòmetre 489. A l’interior van localitzar la bossa sostreta, un ganivet, una destral i una pistola d’airsoft d’aparença real. El conductor va ser arrestat.