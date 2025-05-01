“Jugar en casa es un plus para nosotras”, dicen las argentinas del Vila-sana

Publicado por EVA CORTIJO/JULEN ANDRÉS Creado: Actualizado:

Lo estaban deseando y finalmente ayer las jugadoras del Vila-sana pudieron calzarse por fin los patines después de maratoniano viaje hasta San Juan (Argentina). Las del Pla d’Urgell hicieron el primer entrenamiento, aunque no en la pista donde disputarán el Mundial de clubes, sino en una pista llamada Superiora de un centro cívico de la localidad. El espacio elegido no fue al azar, ya que es una pista de parquet, como el Cantoni, el pabellón de casi 5.000 espectadores donde se jugará la competición a partir del sábado (hora española).

El Mundial de clubes, antes conocida como Copa Intercontinental, es especial para todo el equipo, pero mucho más para las cuatro jugadoras argentinas, que ya pudieron empezar a vivir el ambiente con el recibimiento que les dispensaron sus familiares el martes a su llegada a San Juan. “Sabíamos que nos estarían esperando porque los conocemos. Jugar en casa para nosotras es un orgullo y hacerlo en el pabellón mítico del Cantoni aún más”, aseguraba Luchi Agudo, que ya sabe lo que es levantar este trofeo. Por su parte, Flor Felamini también destacó que “jugar en Argentina nos recarga las pilas y es un plus que nos va hacer jugar mejor, seguro”.

En la competición también participa el Fraga como campeón de Europa del año pasado. “Llegar hasta aquí no ha sido fácil, pero lo hemos conseguido con esfuerzo, compromiso y fe en nuestro juego. Este Mundial es una recompensa para las jugadoras y para todo el club”, afirmó el leridano Jordi Capdevila, técnico de las fragatinas. El Mundial también marcará la despedida de Adriana Gutiérrez, capitana del equipo, que colgará los patines a final de temporada a sus 40 años.