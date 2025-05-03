El Barça fuerza el quinto partido

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Barça volvió a doblegar ayer al Mónaco en el cuarto duelo de los cuartos de final de la Euroliga, disputado en el Palau Blaugrana (79-72) y, tras un partido de poder a poder que no se decidió hasta el último minuto, forzó el quinto y definitivo encuentro, desempate que se disputará el martes a las 19.00 en el Principado y en el que estará en juego una plaza para la Final Four.

Fue un encuentro trepidante, de una exigencia física máxima. Tras un arranque arrollador de los azulgranas (21-6, min.9), el cuadro monegasco reaccionó antes del descanso (35-38) y presentó batalla hasta el suspiro final, alimentado por las pérdidas (19) y los rebotes ofensivos (13). Pese al empujón final del alero Alpha Diallo (13 puntos) y el talento de Mike James (16), el equipo azulgrana, liderado en ataque por el ala-pívot Jabari Parker (22) de inicio y por el escolta Darío Brizuela (17), acabó llevándose el partido.