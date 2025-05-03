Flick anuncia la vuelta de Ter Stegen en Valladolid

Lamine Yamal, con la camiseta especial del rapero Travis Scott, que lucirá el equipo en el Clásico. - FC BARCELONA

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, adelantó, en la previa del partido de LaLiga contra el Valladolid (21.00/DAZN), que el portero Marc-André ter Stegen “volverá” a jugar tras siete meses de baja por la rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha. “Marc vuelve mañana (hoy para el lector), por supuesto. Ya tenéis la noticia. Ya podemos acabar la rueda de prensa, ¿no?”, bromeó Flick, antes de justificar su decisión.

“Para Tek (Wojciech Szczesny, el meta titular), será bueno jugar menos minutos y descansar, y Marc se encuentra muy bien y está mostrando un rendimiento fantástico en los entrenamientos”, comentó sobre un relevo en la portería que, en principio, “no debe ir más allá” del encuentro del José Zorrilla.

Con la vista puesta en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán, la de Ter Stegen no será la única cara nueva hoy en el once del Barça. “Por supuesto que vamos a hacer rotaciones. Hay jugadores que necesitan descansar y otros que necesitan jugar menos minutos, y vamos a tener en cuenta esto para afrontar con garantías esta últimas semanas de la temporada, que son muy importantes”, explicó Flick. Ante el Valladolid, el primer equipo matemáticamente descendido, el líder buscará un victoria que le permita, como mínimo, mantener los 4 puntos de distancia con el Real Madrid.

“Me da igual dónde van a jugar la temporada que viene. Ahora son equipo de Primera y los respetamos por ello”, apuntó.

Agotadas las camisetas del Barça en el Clásico

El rapero estadounidense Travis Scott es el artista escogido para protagonizar la camiseta del FC Barcelona en el Clásico ante el Real Madrid el día 11. El Barça promocionó cuatro versiones, dos masculinas y dos femeninas. La versión limitada a 1.899 unidades que cuesta 399,99 euros y la firmada, a 2.999,99 y en poco más de media hora se agotaron.

Real Madrid TV carga contra los árbitros

Real Madrid TV ha retomado sus críticas contra el colectivo arbitral tras un breve periodo de tregua. El canal oficial del club blanco ha centrado sus ataques en Jesús Gil Manzano, designado para dirigir el Real Madrid-Celta de este fin de semana, calificándolo como “el colegiado protagonista del mayor escándalo arbitral de los últimos tiempos”.

Penúltima jornada unificada el día 18

La trigésima séptima y penúltima jornada de LaLiga EA Sports se disputará de manera unificada el domingo 18 de mayo a las 19.00 horas, confirmó ayer LaLiga. El Barça recibirá al Villarreal, el Girona visitará a la Real Sociedad, el Espanyol jugará en El Sadar ante Osasuna y el Real Madrid se desplazará al estadio Ramón Sánchez Pizjuán para medirse al Sevilla.