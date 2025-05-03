La Media Maratón de Tàrrega ya cuenta con 650 inscritos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Tàrrega vivirá el domingo 11 de mayo la 24ª edición de la Media Maratón y 10 Km Ciutat de Tàrrega con el mejor registro de inscripciones desde la pandemia. El club de atletismo 100x100 Fondistes, organizador de la prueba, cuenta ya con 650 inscritos y la cifra puede aumentar porque las inscripciones todavía están abiertas en la web www.fondistestarrega.com. Por primera vez, la carrera se enmarca en los actos de la Festa Major de Tàrrega, que tendrá lugar del 10 al 18 de mayo en la capital del Urgell.

La cita deportiva arrancará a las 9.00 y tendrá como punto de salida y llegada el Parc Esportiu de Tàrrega. Como viene siendo habitual, contará con dos circuitos de 10 y 21 kilómetros combinando asfalto y caminos con un recorrido que pasará por el centro de la ciudad y por las poblaciones de Vilagrassa, El Talladell y la Mora (Segarra). La prueba forma parte de las competiciones puntuables de la Lliga Ponent y recibirá el apoyo de más de un centenar de voluntarios que ayudarán a hacer posible la organización con el montaje, el apoyo a los atletas y la asistencia en las diferentes zonas de avituallamiento.

Imma Grau, secretaria de la junta del club de atletismo 100x100 Fondistes, valoró muy positivamente la respuesta del público: “Estamos muy satisfechos con la cifra de inscritos, es un dato récord de los últimos años y todavía puede crecer hasta el día de la carrera”. Además, Grau también explicó que ya han comenzado los preparativos para la organización de la carrera del próximo año “para celebrar los 25 años con una edición especial.”

Por su parte, la concejala de Deportes, Laura Tejero, felicitó al 100x100 Fondistes “por la buena organización de la prueba y el aumento del número de participantes. Es una cita destacada en el calendario deportivo de nuestro territorio y les animamos a que sigan así”.

La prueba cuenta con el apoyo de la concejalía de Deportes de Tàrrega, el ayuntamiento de Vilagrassa, la EMD del Talladell, el Consell Comarcal del Urgell, la Diputación y la Secretaría General del Deporte y de la Actividad Física. La cita se dedica a la memoria de Eduard Garcia y Ricard Mir, fundadores del 100X100 Fondistes.