Josep Garcia manda en Oliana

Después del Super Test que abría el viernes el Gran Premio de España de Enduro en Oliana, ayer se disputó la primera de las dos jornadas de carrera que tuvo al pentacampeón del mundo barcelonés Josep Garcia (Red Bull KTM) como gran protagonista. Impulsado por su victoria en el Super Test, el piloto de Súria comenzó intratable. Impuso rápidamente su dominio en la primera prueba cronometrada, aventajando en seis segundos a su principal rival, el francés Zach Pichon, y en siete al italiano Andrea Verona.

Garcia amplió su ventaja en 15 segundos más sobre Pichon en la prueba extrema y, tras un ligero bajón en la primera Prueba Cruzada Acerbis, arrancó la segunda vuelta logrando 14 segundos más de ventaja, llegando al ecuador de la prueba con 27 de renta en la general. Desde entonces, Garcia no flaqueó, ganando las cinco especiales restantes para terminar el primer día con una ventaja de 49 segundos sobre Pichon.

El francés cometió un error en la primera Prueba Extrema y junto a una bajada de ritmo en la última vuelta hicieron que sus esperanzas de luchar por la victoria se desvanecieran. Verona completó el podio scratch de Enduro GP, a más de un minuto del piloto de Súria. Con esta victoria, Garcia desbanca a Pichon del liderato del Mundial por tan solo dos puntos, a la espera de reafirmar su dominio en la última jornada de hoy, que discurrirá por el mismo circuito.

En Enduro1, Garcia logró también una clara y contundente victoria por un minuto y 43 segundos de ventaja. Por detrás la situación fue mucho más reñida. En la batalla por el resto del podio, el italiano Lesiardo Morgan se llevó el premio del segundo puesto ante el sueco Mikael Persson.

Pichon se impuso en E2 por solo 17 segundos sobre Andrea Verona, mientras que el neozelandés Hamish MacDonald fue el ganador de E3, categoría en la que corre por última vez en su carrera el leridano Jaume Betriu. El piloto de Coll de Nargó, que se retira del Mundial en casa, firmó ayer la cuarta posición de su categoría, a 1:18 minutos del vencedor, y decimotercero de la general, a casi tres minutos de Josep Garcia.