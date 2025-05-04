La Liga, más cerca

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

❘ valladolid ❘ Una semana después de proclamarse campeón de la Copa tras derrotar al Real Madrid y a tres días de jugarse en Milán el pase a la final de la Champions, el Barcelona dio ayer otro gran paso hacia el título de Liga al imponerse por 1-2 en Valladolid, con otra remontada. El triunfo apaga las esperanzas del Real Madrid, que hoy recibe al Celta y que, de momento, queda a 7 puntos del

líder Barça, al que rendirá visita en la próxima jornada, en la que podría quedar sentenciada la Liga a favor de los azulgranas.La cita del martes en el Giuseppe Meazza tras el 3-3 de la ida marcó el once de Hansi Flick, que hizo rotaciones, como era de prever, pensando en esa semifinal ante el Inter.

A los locales, ya descendidos, solo les quedaba terminar la temporada con la mayor dignidad posible. Y salieron con ganas, enlazando de inicio varias jugadas que crearon peligro. Ese descaro inicial se tradujo en un centro-chut de Iván Sánchez que golpeó en Araujo, sorprendiendo a Ter Stegen, que regresaba a los terrenos de juego tras 223 días. El 1-0, de forma increíble, subía al marcador del José Zorrilla.

Cinco minutos después, Raúl Moro se plantó solo delante del meta alemán, pero no supo definir bien y Ter Stegen impidió el segundo gol del Valladolid. A pesar de que los suyos iban ganando, la afición cumplió con la protesta y lanzó billetes falsos de 500 euros con el rostro de Ronaldo, presidente del club, en el minuto 12, al tiempo que pedía su salida del club con el ya consabido “Ronaldo vete ya”.

Pau Víctor pudo empatar el partido con un remate de cabeza que desvió a córner Ferreira, que volvió a convertirse en protagonista en el minuto 30, con otra gran parada ante Ansu Fati, si bien quedó anulada la jugada por fuera de juego de Fermín López.

El Barcelona estaba desconocido. Y el Valladolid, también. En el minuto 40 y con 1-0, el debutante Dani Rodríguez tenía que ser sustituido lesión. Entró Lamine Yamal con la ovación del público blanquivioleta y con él, más las entradas de Raphinha y De Jong, el Barça cambió radicalmente y se mostró mucho más seguro en cada llegada al área local. De hecho, Raphinha tuvo el empate con un saque de falta directa que terminó desviando Ferreira.

Fue el primer aviso. Dos minutos más tarde, se encontraba el rechace tras una parada de Ferreira y no falló, firmando el 1-1 que enrabietaba a los visitantes para buscar la remontada y añadir otra victoria a su casillero. No tardó en culminar la mejoría en el juego. Fermín López no se lo pensó y disparó según le llegó el balón para marcar el 1-2. El Barça bajó revoluciones, pero controlando el centro del campo.

Fort pudo haber sentenciado con el 1-3, pero su disparo fue repelido por la base del poste y Lamine Yamal también tuvo el gol, que impidió Candela justo sobre la línea para evitar el tercero del Barcelona. Quedaban muy pocos minutos y el joven internacional desplegaba su gran calidad, aprovechando el total control del balón de su equipo. Ferreira impidió otro gol de falta directa que ajecutó Dani Olmo con un buen disparo. Una jornada menos y tres puntos más para el Barça, que acaricia el título de Liga.

Debut y lesión de Dani Rodríguez

Dani Rodríguez, uno de los jugadores del filial a los que Hansi Flick convocó para el partido de ayer, debutó en la Liga y lo hizo como titular, pero no pudo disfrutar esta circunstancia, ya que antes del minuto 40 sufrió una lesión en el brazo derecho tras una topada con el local Adam Aznou. El extremo vasco fue sustituido por Lamine Yamal.

Agotadas las camisetas del rapero Travis Scott

Las camisetas que el Barça ha puesto a la venta con motivo del próximo clásico, con la promoción del rapero estadonidense Travis Scott, se agotaron en media hora, tanto la edición limitada de 1.899 unidades, a 399,99 €, como las 22 firmadas, que costaban 2.999,99 €.

La UEFA multa al Real Madrid con 15.000 €

La UEFA ha impuesto una multa de 15.000 € al Real Madrid, por la actitud racista de algunos de sus seguidores durante el partido que el equipo jugó en el estadio del Arsenal. Además, sus aficionados no podran comprar entradas para el próximo partido europeo que jueguen como visitantes.

El Espanyol, a por otro paso a la permanencia

El Espanyol recibe hoy al Betis (18.30) con el objetivo de lograr una victoria que le acerque a la permanencia. Manolo González, técnico blanquiazul, advirtió de que es importante “controlar el aspenso ofensivo del Betis”, ya que “sus transiciones son criminales”.

Míchel da un toque de atención a la plantilla

Míchel Sánchez, entrenador del Girona, dio ayer un toque de atención a la plantilla. “Si algún jugador no está preparado o piensa que los demás no son buenos, que lo diga y estará fuera del equipo”. El Girona recibe mañana al Mallorca.