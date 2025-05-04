El Hiopos Lleida tiene hoy una oportunidad para asegurar su permanencia

El Hiopos Lleida tiene esta tarde (17.00) un nuevo match ball para dejar ya finiquitada la permanencia una temporada más en la Liga Endesa ACB. Calendario en mano, el partido ante el UCAM Murcia es, sobre el papel, el más asequible de los seis que le quedan a los de Gerard Encuentra, que todavía deben recibir en el Barris Nord a La Laguna Tenerife y Unicaja y visitar al Barça, Gran Canaria (partido aplazado) y Girona, este en la última jornada.

Si los leridanos consiguen hoy la victoria, que sería la undécima en lo que va de temporada, sellarían virtualmente ya la permanencia, ya que el Granada, su más inmediato perseguidor, perdió ayer en la pista del Gran Canaria y ya no podría darles alcance, dado que estarían a cuatro triunfos y solo les queda por jugar cuatro partidos y tienen el average desfavorable. Mientras, el Coruña, cuyo partido ante el Barça se ha aplazado al día 8, se quedaría a cinco victorias y el mismo número de partidos pendientes, pero con el average favorable.

La última derrota encajada en Andorra dejó muy mal sabor de boca en el seno del equipo, no tanto por el resultado sino por la forma cómo perdieron, sin tener la más mínima opción en todo el partido. Gerard Encuentra ya dejó claro en la previa que “la salvación es un tema que se habla más en el entorno que en el vestuario”, aunque no escondió que es el gran objetivo de la temporada y que conseguirlo será fruto del trabajo diario y de la mejora del equipo. “A principios de temporada dejamos claro que nuestro objetivo era salvarnos, pero en el día a día nos centramos en mejorar. Queremos hacer bien nuestro trabajo y que la gente esté orgullosa. Si haciendo esto podemos salvarnos, está claro que la campaña habrá sido un éxito”, apuntó.

El UCAM Murcia, vigente subcampeón de Liga (perdió la final del año pasado ante el Real Madrid), llega a la cita aún con serias opciones de meterse en el play off (está a solo un triunfo del octavo puesto que ocupa el Gran Canaria), aunque con una plantilla un tanto mermada por las lesiones. El técnico Sito Alonso dio casi por descartado al pívot Simon Birgander, mientras que Kaiser Gates aún no se ha podido entrenar en toda la semana y es seria duda, al igual que Dani Garcia y Kostas Antetokounmpo. En el bando leridano la única baja es la de Keye van der Vuurst, que esta semana rescindió el contrato de cesión que tenía y ha vuelto al Joventut.

Pese a estos contratiempos en el cuadro murciano, Encuentra asegura que “será un partido muy complicado ante un rival que se está jugando el play off. Mucha gente está hablando de que es un rival fácil, pero este equipo jugó la final de la ACB el año pasado. Tienen muy buenos jugadores y muchas armas”, avisó.

“Lleida es uno de los pabellones más calientes de la ACB”

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, avisó del peligro que entraña el partido de hoy en el Barris Nord, “una de las más calientes de la ACB”, aseguró. “Lo único que me preocupa ahora es el Hiopos Lleida. Ellos están haciendo una gran temporada en su casa, donde son súper competitivos, y tendremos un partido de gran dificultad”, añadió el técnico madrileño, que en la anterior etapa de Lleda en ACB fue el entrenador del entonces filial, el Monzón, que jugaba en la Liga EBA.

El Manresa cae y se complica un play off que se aviva

El Manresa sucumbió ayer en su fortín del Nou Congost ante un Breogán ya salvado (93-104) y se complica su presencia en el play off por el título, que con los resultados de ayer se aviva. Los del Bages se quedan con 16 victorias, las mismas que el Baskonia, que ayer ganó al Zaragoza (90-84), y que el Gran Canaria, que arrolló al Granada (98-83), que está ya desahuciado, y una menos que el Joventut, que superó al Bilbao (87-79) y da un paso de gigante para jugar por el título.