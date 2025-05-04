Victoria del Hiopos que casi sella su permanencia en la ACB (79-77)

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Hiopos ha logrado una victoria agónica esta tarde ante el UCAM Murcia (79-77), la undécima del curso, que prácticamente asegura su continuidad en la ACB. Los locales han comenzado con un quinteto inicial formado por Rafa Villar, Batemon, Oriol Paulí, Bozic y Oriola, y han salido al partido muy enchufados, con Batemon muy activo en ataque, anotando 5 puntos en los primeros minutos, y con una gran defensa que ha minimizado al principal estilete del UCAM Murcia, Dylan Ennis. El equipo ha mantenido su intensidad tras las primeras rotaciones, y ello le ha valido para cerrar el cuarto inicial con una ventaja de 7 puntos (18-11). El equipo de Gerard Encuentra, que en los días previos había exigido a sus jugadores no repetir la falta de actitud mostrada la pasada semana ante el Andorra, ha mantenido su ventaja en los primeros minutos del segundo cuarto. Un nuevo acelerón de los locales a mediados del mismo les ha permitido aumentar su ventaja hasta los 14 puntos (34-20) cuando faltaban cuatro minutos para el final, de la mano de un Rafa Villar especialmente activo en ataque, con 6 puntos a estas alturas del encuentro. El técnico visitante, Sito Alonso, ha pedido tiempo muerto para buscar una reacción y, a partir de entonces, las defensas se han impuesto a los ataques, con un parcial de 2-4 que ha llevado al 36-24 al descanso, con Batemon como líder anotador del Hiopos (9 puntos), mientras que por parte del Murcia Ennis ha seguido sin coger la onda e incluso ha fallado cuatro tiros libres seguidos.

A la vuelta de los vestuarios, el Hiopos ha continuado mandando y manteniendo una diferencia por encima de los decena de puntos. Wiggins y Bozic han asumido el protagonismo en ataque, y la defensa ha continuado maniatando al UCAM, lo que le ha llevado a disponer de hasta 17 puntos de ventaja. Todo iba sobre ruedas hasta que un pique entre Muric y Kurucs ha motivado que los árbitros les castigaran con sendas faltas antideportivas, lo que ha encendido al Barris Nord. En los últimos tres minutos, dos triples de Radebaugh y los tiros libres han permitido al UCAM rebajar la barrera psicológica de los 10 puntos para cerrar el tercer cuarto con 56-47. En el último cuarto, Encuentra ha vuelto a poner en pista al quinteto inicial, y de la mano de Villar y Oriola ha vuelto a abrir una brecha de 15 puntos (67-52) a falta de 6 minutos para el final del encuentro, que un minuto después se había reducido a 12. Con los dos equipos en bonus por las personales, los visitantes han seguido recortando su desventaja hasta situarse a solo 5 puntos cuando faltaba un minuto y medio. El UCAM, liderado por Hakanson, ha puesto el miedo en el cuerpo de la afición local al rebajarla a 2 puntos (76-74) cuando quedaba poco más de medio minuto, y a solo uno a falta de once segundos (77-76). El Hiopos ha sabido resistir para lograr una agónica victoria (79-77) que prácticamente garantiza la permanencia en la ACB a falta de de 4 partidos para el final. La salvación ya será matemática si el Coruña pierde con el Barça en el partido aplazado al próximo jueves. Batemon, con 14 puntos, Villar, con 13, y Bozic, con 12, han sido los máximos anotadores locales.