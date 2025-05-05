FÚTBOL
El Artesa se complica la permanencia ante el Parc
La derrota ante un rival directo les aleja de la salvación. La visita al Vallbona, otro rival directo, último cartucho para seguir creyendo
❘ artesa de segre ❘ El Artesa de Segre sufrió una dolorosa derrota en un partido vital ante el Parc (2-3), con ambos equipos en zona de descenso antes del choque. Los barceloneses salieron más conectados y buscaron con más intensidad el gol. El Artesa no encontró su sitio sobre el campo ni el camino del área rival durante la primera media hora de juego y Coloma adelantó al Parc en el 34. Los visitantes pudieron ampliar su renta, pero el Artesa empató con gol de Cissé en el 44. Tras el descanso mejoró el Artesa y en el 61 Nico Aires logró el 2-1. Poco duró la alegría porque el Parc consiguió voltear el marcador con los goles de Zeis y Martí (2-3).
La derrota complica las posibilidades de permanencia de los de Nil Baró.