El Artesa se complica la permanencia ante el Parc

Publicado por Joan Bové

❘ artesa de segre ❘ El Artesa de Segre sufrió una dolorosa derrota en un partido vital ante el Parc (2-3), con ambos equipos en zona de descenso antes del choque. Los barceloneses salieron más conectados y buscaron con más intensidad el gol. El Artesa no encontró su sitio sobre el campo ni el camino del área rival durante la primera media hora de juego y Coloma adelantó al Parc en el 34. Los visitantes pudieron ampliar su renta, pero el Artesa empató con gol de Cissé en el 44. Tras el descanso mejoró el Artesa y en el 61 Nico Aires logró el 2-1. Poco duró la alegría porque el Parc consiguió voltear el marcador con los goles de Zeis y Martí (2-3).

La derrota complica las posibilidades de permanencia de los de Nil Baró.