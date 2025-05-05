El mítico futbolista ‘Tato’ Abadía, gran estrella surgida del Rumor, equipo de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

En el vasto panorama futbolístico de España, pocas trayectorias resultan tan inspiradoras como la de Agustín Abadía Plana. Nacido en Binéfar en 1962 y conocido popularmente como "Tato" Abadía, este futbolista trazó un camino extraordinario desde un modesto club de formación hasta alcanzar las cotas más altas del balompié nacional.

Su historia comienza en el Club Futbol Rumor, una entidad de Lleida que, a pesar de su actual olvido, representó durante casi dos décadas un auténtico semillero de talentos en la provincia catalana. Allí, Abadía dio sus primeros pasos antes de emprender un viaje que le llevaría a vestir las camisetas del Atlético de Madrid, el Logroñés y el Compostela en Primera División, culminando con el honor de defender los colores de la selección española.

El Rumor: la fábrica de talentos que desafió los convencionalismos

Entre finales de los años 60 y mediados de los 80, el CF Rumor se erigió como una institución revolucionaria en el panorama formativo del fútbol leridano. Con una estructura que abarcaba desde equipos amateur en categoría Preferente hasta formaciones alevines, e incluso un conjunto de fútbol sala, el club rompió moldes en una época donde los recursos eran limitados.

La singularidad de esta entidad residía en su modelo de gestión. Fundado por José María Baldomà Vinós, empresario y editor que bautizó al equipo con el mismo nombre que su revista deportiva centrada en la UD Lérida, el Rumor no estaba vinculado a ningún barrio específico de la ciudad, aunque disputaba sus encuentros como local en el campo de la Federación Catalana en la Bordeta.

Uno de sus aspectos más innovadores fue la incorporación de la señera tanto en su escudo como en su equipación principal, mostrando un compromiso con las raíces catalanas en un contexto histórico complejo. Durante su existencia, el club acumuló la impresionante cifra de más de 90 títulos y trofeos, estableciéndose como una verdadera potencia formativa en la región.

Un sistema gratuito y revolucionario en su época

El modelo de funcionamiento del Rumor resultó pionero en su tiempo. A diferencia de otros clubes contemporáneos, los padres de los jóvenes futbolistas no debían abonar cuota alguna por la participación de sus hijos y, además, recibían gratuitamente todo el material deportivo necesario. Este enfoque altruista era posible gracias a la generosidad del "señor Baldomà", un auténtico mecenas que financiaba personalmente toda la estructura del club.

Esta filosofía permitió el acceso al fútbol federado a numerosos jóvenes talentos que, en otras circunstancias, quizás no habrían podido desarrollar sus habilidades en un entorno competitivo de calidad. De este modo, el club no solo formaba deportistas, sino que también ejercía una importante función social en la Lleida de aquellos años.

Otros nombres ilustres forjados en el mismo crisol

Aunque Agustín "Tato" Abadía representa sin duda el producto más brillante de la cantera del Rumor, otros talentos destacados emergieron de esta prolífica factoría de futbolistas. Luis Elcacho, que además de defender los colores del Lleida también jugó en Primera División con el Oviedo, ejemplifica este éxito. También merecen mención figuras como Kubaleta y Dámaso, que acabaron fichando por el Girona FC, consolidando la reputación del club leridano como exportador de talento hacia categorías superiores.

Del césped al banquillo: la segunda vida de una leyenda

Tras colgar las botas, Agustín Abadía encontró en los banquillos una nueva forma de vincularse al fútbol. Su carrera como técnico le llevó a dirigir equipos como el Logroñés y el Girona FC, entre otros, transmitiendo su visión del juego a nuevas generaciones de futbolistas y completando así un círculo virtuoso que comenzó en aquellos campos modestos de Lleida.

Su trayectoria como entrenador, aunque menos mediática que su etapa como jugador, ha contribuido a consolidar su legado en el fútbol español, demostrando que su comprensión del juego trascendía su talento individual sobre el terreno de juego.

Un modelo de formación que merece ser recordado

El CF Rumor representa un capítulo esencial en la historia deportiva leridana que merece ser recordado y estudiado. Los casi 90 trofeos conseguidos en menos de dos décadas de existencia no son solo un testimonio de éxitos deportivos, sino también el reflejo de una filosofía de club que priorizaba la formación humana y deportiva por encima de los resultados inmediatos.

Aunque el club ya no existe, su legado perdura en la memoria colectiva del fútbol leridano y en las carreras de los numerosos jugadores que pasaron por sus filas. Figuras como el "Tato" Abadía simbolizan el éxito de un modelo formativo que, quizás, podría servir de inspiración para los clubes actuales en un contexto donde la presión por obtener resultados a menudo eclipsa la verdadera esencia del fútbol base.