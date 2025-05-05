El Vallfogona gana y se acerca al ascenso

Una acción del partido de ayer entre el Vallfogona y el Angulària. - JOAN BOVÉ

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El líder Vallfogona ganó al tercer clasificado, Angulària y, a falta de dos jornadas, está a dos puntos de convertirse en campeón del Grupo 15 (2-1). El Vallfogona empezó dominando el juego, así fue como, después de una jugada por banda que acabó rematando Jan, los locales se adelantaron en el marcador en el minuto 21 (1-0). Cinco antes del descanso, en un contraataque el Angulària empató el encuentro (1-1).

En la segunda parte, el Vallfogona fue a por la victoria, pero no conseguía llegar con claridad a la portería rival, hasta que Diao, en una jugada individual, hizo el gol de la victoria a veinte minutos del final del tiempo reglamentario (2-1).