“Es un golpe duro, pero toca creer”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El técnico del AEM, Rubén López, se fue realmente contrariado del encuentro, ya que consideró que “hemos hecho un partido muy completo, incluso con diez jugadoras, pero con dos detalles se te va y ahora se pone muy complicado, pero toca creer, porque en el partido de Liga ya les ganamos 3-1 y ahora tenemos que repetirlo”. “El resultado es una losa grande, pero el equipo siempre ha dado la cara y creo que las sensaciones eran inmejorables y el equipo ha estado a buen nivel”, siguió explicando.

En esa misma línea, se resignó a decir que “es un golpe duro, más empezando ganando, pero nos marcan dos goles a balón parado en jugadas que son muy difíciles de defender, porque el balón está muy bien puesto”. Además, se sorprendió positivamente por la reacción del equipo tras la expulsión. “Pensé que nos afectaría más, pero hemos continuado teniendo ocasiones”, apuntó el técnico, que se mostró preocupado porque la baja de Noe Fernández “condiciona la vuelta, porque estaba en un gran momento de forma”.

Por su parte, Maryame Atiq declaró que “dimos la cara hasta el último minuto, pero esto es lo que tiene el play off, que cualquier despiste te sentencia”. Silvia Peñalver también lamentó que “el 3-1 nos complica, porque incluso con una menos hemos seguido creyendo”, pero añadió que “no tenemos nada que perder e iremos a la vuelta confiando en ganar en casa”.