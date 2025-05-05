Publicado por Juanma García Creado: Actualizado:

Reparto de puntos entre Balàfia y Alpicat en un partido que empezó con dominio de los visitantes, que se adelantaron gracias al tanto de Hereu (0-1, 32’), que fue justo antes de que el partido se parase varios minutos a causa de la lluvia, que fue intensa. En la segunda el Balàfia reaccionó, empatando el partido de nuevo gracias al tanto de Torrelles (1-1, 49’), al que rápidamente respondió Hereu (2-1, 57’). Los locales empezaron a dominar el encuentro, empatando de nuevo gracias a Torrelles (2-2, 79’). Tras el empate, el Balàfia buscó el gol de la victoria e incluso estalló un disparo en el larguero, pero el marcador no se movió.