Salvación sellada

¡Objetivo cumplido! El Hiopos Lleida estará una temporada más entre los grandes después de ganar ayer con mucho sufrimiento al UCAM Murcia (79-77) y sellar la permanencia virtual en la ACB. Los leridanos tienen ahora 11 victorias, cuatro más que el Granada, que ya no le puede superar en la tabla, y cinco sobre el Coruña, que no jugará hasta el jueves pero que debería ganar los cinco partidos que le quedan y que los leridanos los perdieran todos, algo que se antoja muy poco probable.

El conjunto de Gerard Encuentra comenzó el partido con una mentalidad muy diferente a la de hace una semana en Andorra. La lección estaba bien aprendida y en casa los de burdeos salieron a morder desde el salto inicial, ahogando en muchos momentos a un Murcia incapaz de lanzar a canasta liberado. Hasta dos posesiones agotaron los de Sito Alonso en el primer cuarto y siete balones perdidos fruto de la agobiante defensa a la que les sometió un Hiopos Lleida muy disciplinado y solidario.

Las primeras diferencias no se hicieron esperar. El cuadro leridano dejó claras sus intenciones con un 7-0 de salida. Los murcianos, que tenían las bajas de Birgander y Gates, tardaron cuatro minutos y medio en anotar su primera canasta en juego, el resto habían sido dos tiros libres (10-4). Un triple de Hakanson redujo las distancias a tres puntos, pero Batemon respondió con la misma medicina y el Hiopos volvió a tomar ventaja gracias a Wiggins y Bropleh, para situarse nueve arriba, que acabaron siendo siete (18-11) tras la canasta de Radovic que cerraba el cuarto.

El marcador volvió a apretarse en el arranque del segundo cuarto gracias al acierto exterior del cubano Sant-Roos (21-18), pero el Hiopos seguía muy metido y devolvió pronto el golpe con un parcial de 5-0, con triple de Hasbrouck que obligó a Sito Alonso a pedir el primer tiempo muerto. La situación no mejoró para sus intereses, ya que los de burdeos enlazaron los mejores minutos del partido y con otro parcial de 6-0 elevaron la renta a 14 (32-18), obligando de nuevo al técnico murciano a parar el partido solo tres minutos después.

Esta vez logró frenar la sangría, pero los de Gerard Encuentra alcanzaron el descanso dominando por doce tantos (36-24), después de una primera mitad poco vistosa pero efectiva para los intereses del Hiopos Lleida, que tuvo el partido casi siempre bajo control.

De regreso de los vestuarios, el Hiopos incrementó aún más su renta hasta dejarla en 17 puntos (41-24), después de un triple de Villar y una canasta en el poste bajo de Bozic. Los locales estaban lanzados ante un Murcia muy anárquico. Sito Alonso se desgañitaba en la banda pidiendo más presión a los suyos y por fin le hicieron caso y empezaron la operación remontada. Con Antetokounmpo dominando la pintura (9 puntos en este cuarto) y Radebaugh despertando desde la larga distancia (dos triples) los murcianos lograron acabar el tercer periodo por debajo de los diez puntos (56-47), que dejaba muy abierto aún el partido.

El Hiopos necesitaba recuperar su mejor versión, sobre todo en defensa, y algo de acierto. En el inicio del último asalto fue clave Oriola con un triple sobre la bocina de final de posesión y dos canastas seguidas que sirvieron para contrarrestar el empuje murciano y volver a tener una renta de 13 puntos (65-52). Alonso paró de nuevo el partido, pero de regreso, dos tiros libres de Villar, ayer brillando con luz propia, situaban la renta en 15 tantos (67-52), lo que parecía casí definitivo faltando poco más de cinco minutos.

Pero el Murcia no había dicho la última palabra y regresó al partido de la mano de un Hakanson estelar. El sueco sostuvo a su equipo cuando estaba ya sobre la lona y lo llevó casi a dar la campanada. Él y la inestimable colaboración del trío arbitral, que empezó a repartir técnicas que no hicieron más que beneficiar la remontada del Murcia, que llegó a situarse a solo un punto (77-76) a falta de 11 segundos. Encuentra pidió tiempo para buscar la mejor opción, que no era otra que dar el balón a Batemon. Al jugador clave en la reacción del equipo hace dos meses le tocó decidir desde la línea de personal y no falló (79-76). Hakanson tuvo dos tiros libres postreros y erró el segundo adrede, pero el rebote fue leridano, así como la permanencia virtual en la ACB en su primera temporada tras ascender.