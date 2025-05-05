El Vila-sana, campeón del Mundial de clubs

Publicado por eva cortijo i julen andrés Creado: Actualizado:

Ahora sí que el Vila-sana ha escrito una página grande, muy grande, de su historia y lo ha hecho en la otra punta del mundo, en Argentina. Las de Lluís Rodero se han proclamado campeonas del mundo de clubes después de vencer en la final al Fraga por tres goles a cinco en un partido loco y espectacular para los espectadores que se lo pasaron en grande. Ocho goles en 50 minutos y un equipo, el de Vila-sana, que se ha convertido estos días en todo un fenómeno de masas en San Juan, la capital del hockey.

“Los nervios se quedan en el autocar” chilló María Porta, capitana del Vila-sana, al llegar al Aldo Cantoni una hora y media antes prácticamente del partido. Las del Pla d’Urgell siguieron todos sus rituales, música en el autocar (La Morocha de Luck Ra o Al partir un beso y una flor, de Nino Bravo, entre otras) También en el vestuario y cuando se ejercitaron sin patines en la sala que les dejó la organización, y donde coincidieron con el Fraga. Esta vez también se introdujo una sesión de relajación-motivación en grupo justo antes de salir a la pista a entrenar una media hora antes del partido.

El partido empezó con los dos equipos marcándase y tanteando al rival, no en vano son dos conjuntos que se conocen a la perfección. El Vila-sana intentaba correr e irse de los marcajes y una jugada rapida sirvió para que Luchi Agudo enviase la bola al fondo de la porteria en el minuto 3, para delirio de una grada del Aldo Cantoni que iba mayoritariamente con las del Pla d’Urgell. En la jugada siguiente al gol, Anna Salvat, titular en la final, demostró su calidad y le paró un disparo a Vinyet Flix. El gol animó a las de Lluís Rodero que se acercaban con más peligro a la porteria rival. El Fraga por su parte, presionaba en toda la pista en la búsqueda del empate. En el minuto 10 la alegria fue intensa con el segundo gol de las leridanas. Un disparo lejano de Luchi Agudo lo desvió Dai Silva al fondo de la red ante la desesperación de Anna Ferrer y el resto del equipo y la alegría de las leridanas que se abrazaron en el centro de la pista todas. Era la fiesta de las argentinas y se unió otra pero en este caso para hacer el 1-2. Adri Gutiérrez, que recibió un homenaje antes del partido de la Federación Argentina porque se retira al acabar la temporada, cruzó una bola y despistó a Anna Salvat, habían pasado segundos des del gol de Dai Silva.

El partido entró en momentos de desconcierto para las leridanas y una bola perdida en el centro de la pista propició un contraataque, una vez más de Adri Gutiérrez, que disparó y la bola la rechazó Salvat. La portera de las leridanas tuvo actuaciones destacadas en los siguientes minutos demostrando sus reflejos. Las leridanas lo intentaban y se mostraban con confianza, se pasaban la bola y abrían la pista obligando a las fragatinas a perseguirlas. Victòria Porta vio como se desmarcaba Gimena Gómez y le pasó una bola que resultó ser una asistencia perfecta para que otra de las argentinas del Vila-sana marcase. El 1-3 subió al marcador en el minuto 16. El Fraga aprovechaba las pocas bolas que robaba para formar contraataques y Sanjurjo y Gutiérrez llegaron a disparar pero Anna Salvat, muy atenta rechazó. Luchi Agudo y Gimena Gómez llegaron con peligro a la portería defendida por Anna Ferrer pero la portera catalana de las fragatinas demostró que es una pieza clave del equipo rechazando las bolas. Con el 1-3 en el marcador se llegó al descanso.

En la segunda parte, el Vila-sana siguió con su juego abierto y haciendo grande la pista, intentando también agotar las posesiones. Con esto se acercaban al àrea de las de Fraga, Luchi Agudo tiró en el primer minuto pero rechazó Anna Ferrer. El Fraga también lo intentaba y Adriana Soto, en el segundo minuto de este segundo tiempo puso el 2-3 en el marcador devolviendo a su equipo al partido. Antes Sanjurjo también había disparado rechazando Anna Salvat. El gol pareció desconcertar un poco a las del Pla d’Urgell que cometieron alguna imprecisión que podria haber costado un gol, si Salvat no ubuiera rechazado el disparo de Adri Gutiérrez, la más activa del Fraga con diferencia.

Justamente una jugada de mala suerte y de errores encadenados propició el empate a tres, otra vez fue Adri Soto (29’) quien aprovechó la multitud que había en el àrea del Vila-sana y que tapaba la visión a Anna Salvat que no vió llegar la bola. El partido volvía a empezar para los dos equipos pero no tardaron mucho las leridanas en volverse a adelantar gracias a un golazo de Victòria Porta que dribló, se regiró y acabo batiendo a Ferrer (31’). El partido se había vuelto loco y los más beneficiados eran los espectadores que, pràcticamente, llenaban el Aldo Cantoni. En el 33 Soto vió la tarjeta azul por una entrada fea a Gimena Gómez, la falta directa la chutó Victòria Porta que tuvo la suerte de su lado. La bola la rechazó Ferrer pero al bajar, rebotada de la red de protección de detrás de la porteria, le dio en la espalda y acabo entrando en la portería para desesperación de las fragatinas y entusiasmo de las leridanas.

El equipo de Lluís Rodero se empezó a gustar e hizo unos minutos extraordinarios de juego ante un Fraga desconcertado. Victòria Porta cortaba bolas y Gimena Gómez luchaba y presionaba por tres mientras Luchi mantenia la tranquilidad de todo el equipo. El Fraga no llegaba con peligro a la porteria de Salvat y cuando lo hacía ésta era un muro. Gimena Gómez podria haber hecho el sexto pero la bola que robó y con la que protagonizó un contraataque la despejó Ferrer. En el minuto 37 Dai Silva resbaló y se llevó por delante a Sanjurjo por lo que vió la tarjeta azul. La falta directa la chutó Julieta Fernández pero Anna Salvat aguantó bien y la acabo despejando. Con una menos el Vila-sana se cerró para aguantar y las leridanas se defendieron con unes y dientes, incluso Luchi Agudo tuvo un contraataque que, al final se quedó en nada. El Fraga, además, llegó a las diez faltas pero Anna Ferrer vio las intenciones de Victòria Porta e hizo una gran parada por lo que el marcador no se movió en esta jugada. La segunda parte siguió con la misma tònica con un Vila-sana entero que sabia que se agotaba el tiempo y que se acercaba el segundo titulo de la temporada. El marcador se habría podido incrementar más si Luchi Agudo hubiera aprovechado la falta directa que tuvo por la expulsión de Aina Arxe cuando solo faltaba un minuto y medio para que se acabase el partido. A medida que el reloj corria los nervios se incrementaban en el banquillo, algunos querían empezar a celebrarlo, otros decían que no y las dos jugadoras fuera de la convocatoria, Laura Pastor y Sara Planella, saltaron la valla de la pista para entrar con sus compañeras. Con el 00 en el marcador la parte de Vila-sana que estaba en San Juan enloqueció. Hubo chillidos, lloros, abrazos y corridas por la pista. Ramon Porta, el presidente, bajó de la zona donde estaba y llegó corriendo a la zona de pista para abrazarse a todo el mundo que encontraba por el camino. Especialmente emotivo fue el abrazo con Victòria i Maria Porta. Media hora después del partido los pequeños de San Juan aún perseguían a las jugadoras, a todas, por la pista y por la banda para pedir camisetas o lo que fuera. Y es que el Vila-sana se ha convertido estos días en un autentico fenómeno de masas. Ahora quedan las 24 horas del camino de vueltas pero seguro, se harán cortas.

VICTÒRIA PORTA

La alegria se desbordó en el equipo con el final del partido. Todas las jugadoras estaban emocionadas y entre elles Victòria Porta: “Nos lo merecíamos yo creo, somos unas jugadoras que hemos trabajado mucho, tenemos cuatro jugadoras de San Juan que se pasan todo el año fuera de casa, hemos llegado a su templo y hemos tocado el cielo”, aseguró Porta. Respecto al partido destacó que “Era indiscutible que el rival sería complicadísimo porque siempre lucha, lo sabemos de las veces que nos hemos enfrentado. Íbamos muy fuertes mentalmente porque sabíamos que sería complicado y que se podia torcer en cualquier momento, pero al final lo hemos conseguido”, sentenció

El club aún tiene opciones de dos títulos más: liga y Copa de la Reina. “No tenemos suficiente, no nos paramos aquí quedan títulos en juego y queremos más”, explicó Porta que también quiso remarar que “el club también ha hecho historia en la base ya que el FEM 11 y el FEM 15 se han proclamado campeonas de Catalunya. Nosotras campeonas del mundo, no se puede pedir nada más” acabo diciendo.

LLUÍS RODERO

Era uno de los Hombres más felices en la pista y fue de los útimos en celebrarlo porque no lo hizo hasta que el marcador no marcó el 00. “Realmente este partido lo teníamos marcado desde el año pasado cuando perdimos la final de la Champions con el Fraga. La gente valoró que no habíamos ganado nada, yo estaba convencido que acabaríamos ganando y lo hemos hecho”. El técnico quiso dar las gracias a todo el mundo “a este equipazo, a la gente que ha pasado por aquí, me acuerdo de Laura Barcons de los diferentes cuerpos técnicos y de Robert Bergés que no ha podido venir por trabajo. También de mi hija Ivette que hoy ha sido campeona de Catalunya y además me pidió la copa porque fue su cumpleaños, aquí la tiene” añadió. Para Rodero la clave del partido fue la “concentración, hemos creído, henmos hecho una semana muy buen aquí en Argentina. Cuando se tenía que estar concentrado, lo estábamos, cuando teníamos que hacer broma, la hacíamos y realmente ha sido muy buena. Lluís Rodero fue tajante: “No nos paramos aquí, queremos más y queremos conseguirlo, lucharemos para hacerlo. Ahora es un momento para disfrutar y para valorar lo que hemos conseguido y de estar satisfecho de estas chicas”.

RAMON PORTA

“Esto es fantástico”, reconocía un eufórico Ramon Porta, el presidente del club. “Es el fruto del trabajo de mucha gente y durante muchos años. No hemos engañado nunca a nadie” dijo Porta que añadió “dijimos que estaríamos arriba y lo estamos haciendo, es el segundo titulo de la temporada. Es espectacular, nos lo estamos pasando muy bien”, continuó y quiso dar las gracias a todo “el Pla d’Urgell y toda Catalunya porque esta victoria de hoy es muy importante para el hockey femenino”, sentenció .

MARIA PORTA

“Los sueños también se cumplen” María Porta era una de las más contentas, la jugadora que ha pasado por todas las categories del club. “Esta victoria no viene de hoy, viene del año pasado y de hace muchos años. Si este equipo tiene algo especial es que todas tenemos capacidad de resiliencia. El año pasado lo pasamos muy mal porque perdimos en los penaltis y contra este mismo equipo. Sabíamos que teníamos que aprender y esforzarnos y trabajar más. El año pasado nos ha traído aquí a ser campeonas del mundo”, aseguró la canterana. Respecto al partido señaló que “hemos hecho un partido espectacular con el pabellón lleno, nos animaban a nosotras” y tambiénn destacó que “somos un equipo muy ambicioso y cada día estamos trabajando y entrenando. Es la recompensa a mucho tiempo de esfuerzo.”

DANA ANTÓN

Es una de las nuevas de esta temporada y se ha adaptado a la perfección. Dana Antón lloraba de felicidad “no me lo puedo creer, es un sueño hecho realidad para un pueblo pequeño que a mi, me ha acogido a la perfección. Hemos estado en Argentina con las famílias de nuestras compañeras que nos han acogido fantásticamente, es un sueño”

Insistia en que “hemos estado como en casa, el pabellón estaba lleno, todo el mundo nos animava, ha sido bestial”.

ANA SALVAT

“ Es cierto que hacía años que lo buscábamos y teníamos muchas ganas”, Anna Salvat reconocía que “lo estoy disfrutando pero aún no me lo acabo de creer, lo estoy asimilando poco a poco pero estoy muy contenta”. La portera titular en la final explicó que “el Vila-sana no se rinde nunca, lo hemos demostrado. Hemos ganado dos títulos pero quedan más. Ahora descansaremos pero nos pondremos enseguida en marcha porque queremos más”, dijo.

Fraga y Vila-sana se han enfrentado esta temporada en cuatro ocasiones: dos de liga y dos de Champions siendo las fragatinas las que más victorias han sumado, dos, por una de las del Pla d’Urgell i un empate. En liga en el partido en Fraga, las locales se hicieron con la victoria, 3-1, mientras que en Vila-sana el partido acabo en empate a uno. Respecto a la Champions, en que las leridanas quedaron fuera de la Final Four, la victòria en Fraga fue para las de Jordi Capdevila, 2-1, mientras en Vila-sana, las de Lluís Rodero ganaron 5-4, resultado que, no obstante, no fue suficiente para clasificarse para la final a cuatro. Pero si se ha de buscar un resultado importante entre estos dos equipos, ese es la final de la Champions del año pasado, competición que les ha dado el pase para este Mundial de clubes, a ambos. Se disputó en Corunya y acabó con empate a uno tanto el tiempo reglamentario como la prórroga. El titulo se decidió en los penalties y las aragonesas acabaron ganando 3-2.

APUNTE JUGADORAS CONVOCADAS QUE NO HAN JUGADO

Sara Planella y Laura Pastor viajaron con el equipo y estuvieron toda la semana concentradas con la expedición. Planella, que cumplió los 18 años en Argentina, se entrenó con normalidad, mientras Pastor se ejercitó en alguna ocasión porque sigue recuperándose de sus molestias en el pie. Las dos vieron los partidos des de la grada sufriendo como las que más: aplaudiendo los goles y lamentando las ocasiones perdidas.