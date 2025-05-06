Albert Aliaga, presidente del Hiopos Lleida: “El tiempo nos dará la visión real de lo que hemos conseguido”

Albert Aliaga celebró como un jugador más en la pista la permanencia virtual lograda tras la victoria sobre el Murcia, un logro que “tenemos que poner en valor, porque es un éxito lo que estamos haciendo. Estar donde estamos ahora es un éxito, y la perspectiva del tiempo nos dará la visión real de lo que hemos conseguido, que no es poco”, declaró.

El presidente del Hiopos Lleida desveló que “cuando ganamos en Granada tenía claro que nos íbamos a salvar, porque fue una victoria clave, la que nos da mucha tranquilidad”, y destacó que los cambios que ha sufrido la plantilla es algo positivo. “Creo que hay un error de interpretación, porque los movimientos de la plantilla son buenos y es sano, y demuestra que el club, dentro de sus limitaciones, tiene potencial y está atento al mercado. Todos nos tenemos que mentalizar que un equipo ACB es esto. ¿Qué equipo no ha hecho cambios?”, se preguntó.

Sobre el futuro apuntó que “si nos salvamos definitivamente tenemos que hacer las cosas mejor, y cuando digo mejor me refiero a que tendremos más tiempo para planificar, porque en mayo ya podremos comenzar cuando el año pasado lo tuvimos que hacer en julio”. En cuanto a la afición se deshizo en elogios. “Es espectacular, y estoy convencido de que aún podemos ir a más. La gente del Murcia fliparon el domingo con el ambiente del pabellón”, indicó.

El club acabará con casi un millón más de gastos de lo previsto

Los movimientos inevitables que el Hiopos ha tenido que hacer para mejorar la plantilla harán que los gastos se disparen por encima de las previsiones. “Pensábamos inicialmente que nos iríamos a un presupuesto en torno a los 3,8 millones de euros, pero al final acabaremos con 4,6 o 4,7 millones, casi un millón más de lo que pensábamos, lo que quiere decir que todos, nosotros los primeros, tendremos que hacer un esfuerzo más. Hay que ser conscientes de que estamos en la mejor Liga de Europa y habrá que mejorar en todo”, avisó Aliaga.

El club negocia renovar a tres jugadores

Por otra parte, sellada virtualmente la permanencia, que podría ser matemática este jueves si el Coruña pierde su partido aplazado ante el Barça, el Hiopos Lleida ya puede empezar a planificar con calma pero sin pausa la plantilla 2025-2026. De hecho, el club lleva ya días trabajando en ello y tiene abiertas negociaciones con varios jugadores para renovar.